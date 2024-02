A- A+

Recife Protesto na avenida Herculano Bandeira, no Pina, deixa trânsito lento sentido Zona Sul do Recife Segurando cartazes, manifestantes bloqueiam a pista sentido Boa Viagem

Um protesto acontece na tarde desta sexta-feira (16), em frente à Igreja do Pina, na avenida Herculano Bandeira, na Zona Sul do Recife. A manifestação deixa o trânsito lento no local, onde pneus foram incendiados.



Segurando cartazes, pessoas bloqueiam a pista sentido Boa Viagem para pedir justiça por uma jovem chamada Caylane Vitória, que teria sido vítima de tentativa de homicídio na última segunda-feira (12).



A jovem está internada em estado grave no Hospital da Restauração, na área central da Cidade. Familiares e amigos pedem celeridade na realização de uma cirurgia na coluna.

"Minha filha teve uma piora, está na ala vermelha. Se encontra com oxigênio. Do pescoço pra baixo, ela não consegue mexer. Estamos aguardando uma cirurgia para colocar uma placa na coluna para ter a possibilidade dela andar", informou Girlene, mãe da vítima, em postagem nas redes sociais.

Ainda na publicação, ela diz que o suspeito do crime seria o marido de uma amiga da filha. O homem teria, segundo a mulher, ameaçado Caylane Vitória após ela ter contado para a esposa do suspeito que ele havia dado em cima dela.



A mãe de Caylane conta que o quadro da filha é delicado. Ela diz que deixou de trabalhar para cuidar da vítima e pede ajuda para que o procedimento cirúrgico ocorra o quanto antes.

O Corpo de Bombeiros informou que enviou uma equipe ao local do protesto por volta das 12h45. A Polícia Militar também está na área.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Hospital da Restauração e com a Polícia Civil de Pernambuco, mas ainda não obteve retorno.

Veja também

RESULTADO Instituições publicam resultado da lista de espera do Sisu