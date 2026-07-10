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MATA NORTE Protesto na BR-101, em Goiana, bloqueia pista sentido João Pessoa nesta sexta-feira (10) Segundo PRF, ato é motivado pelo "fechamento de um retorno na frente da cidade"

Manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam o quilômetro 7 da BR-101, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (10).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ato interditou a pista no sentido João Pessoa.



Ainda de acordo com a corporação, o protesto foi motivado pelo "fechamento de um retorno na frente da cidade".



A reportagem da Folha de Pernambuco tenta outras informações sobre o ato.



Manhã de protestos

Em quarto dia consecutivo de protestos, manifestantes atearam fogo em entulhos e bloquearam a Avenida Recife, na altura do bairro do Ipsep, na manhã desta sexta-feira (10).

O ato, iniciado por volta das 6h e encerrado às 7h50, cobrou o pagamento de auxílio para a população afetada pelas chuvas do último mês de maio.

Equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foram acionadas ao local. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco também foi chamado e, com o apoio da Polícia Militar, liberou a via.

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