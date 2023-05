A- A+

Uma protesto na BR-101, na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, deixo, por meia hora, o trânsito complicado no início da tarde desta terça-feira (16).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação por moradia aconteceu no km 68 da via.

Os integrantes ocuparam a pista sentido Paulista, na Região Metropolitana, que ficou fechada para o tráfego de veículos.



De acordo com a PRF, a lista foi liberada por volta das 12h50.

