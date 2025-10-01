A- A+

MANIFESTAÇÃO Protesto no Engenho do Meio bloqueia trecho da BR-101, no Recife Segundo a Polícia Rodoviária Federal, manifestantes são contrários à desativação de um campo de futebol local

No fim da tarde desta quarta-feira (1°), um trecho da BR-101 foi interditado por um protesto de moradores do Engenho do Meio, bairro da Zona Oeste do Recife.

O bloqueio aconteceu no km 68 da rodovia, sentido Paulista, cidade da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os moradores decidiram expressar, por meio do protesto, a insatisfação pela desativação de um campo de futebol. No local, será construído um conjunto habitacional.

