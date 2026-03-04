A- A+

MANIFESTAÇÃO Protesto no Recife pede justiça por morte de motorista por aplicativo Na altura da Ponte Princesa Isabel, motoristas enfileiram os carros e exibem cartazes durante a manifestação

Motoristas por aplicativo protestam no Centro do Recife, na tarde desta quarta-feira (4), para cobrar justiça pela morte de Victor Dantolli de Fontes Souza. Ele foi morto a tiros no bairro de Casa Forte, Zona Norte da capital pernambucana, na terça-feira (3).

O protesto saiu das imediações do Classic Hall, em Olinda, e tem previsão de seguir até o Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

Na altura da Ponte Princesa Isabel, motoristas enfileiram os carros e exibem cartazes durante a manifestação.



Victor Dantolli de Fontes Souza foi morto a tiros no bairro de Casa Forte | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Relembre o caso

Victor foi morto ao finalizar uma corrida no bairro de Casa Forte, na manhã de terça-feira (3). Em um vídeo de câmeras de segurança do local, é possível ver uma passageira deixando o veículo e seguindo pela calçada.

Em seguida, dois homens que caminhavam pela rua param ao lado do carro. Um deles, com casaco e calça preta, efetua disparos dentro do carro, em direção a Victor. O motorista chega a dar partida no veículo, mas perde o controle e colide com um muro. Depois disso, os autores fogem do local correndo.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a vítima foi atingida no pescoço, não resistiu ao ferimento e morreu no local, antes da chegada do socorro.

Até o momento, nenhum dos autores do crime foi preso. A Polícia Civil informou que está investigando o caso como homicídio.

Outras informações em instantes

Veja também