Protesto Protesto, no bairro de Água Fria, pede justiça por menina vítima de bala perdida Manifestantes clamaram por justiça para Hellen Santos, de 4 anos, que morreu no último domingo (13); a garota morreu no mesmo dia de seu aniversário

Um protesto por justiça pela menina que morreu em decorrência de uma bala perdida aconteceu no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, nesta segunda (14). A manifestação ocorreu por volta das 18h.

A garota morreu no dia em que completaria quatro anos, no último domingo (13), após não resistir aos ferimentos da bala que atingiu a região da sua testa. A menina estava com sua prima, de 37 anos, quando homens chegaram ao local onde elas estavam na busca por outro alvo.

Ela chegou a ser hospitalizada e entubada, na sala vermelha pediátrica. Os familiares informaram que a bala ficou alojada na cabeça e, portanto, era necessária uma cirurgia para a retirada do projétil. Entretanto, pelo fato de a pressão arterial de Helen estar abaixo do limite, não foi possível realizar a intervenção.

Uma barricada de pneus foi colocada em frente ao Mercado de Água Fria, na região central do bairro. Outra barreira foi instalada em local próximo, na rua Alegre.

"A gente só quer justiça por essa criança que perdeu a vida nesse mundo cruel. Aqui não tem marginal, não. Só tem pai de família, mãe de família, gente trabalhadora querendo justiça por essa criança. Eu sou mãe. Tenho filho, tenho neto. E é por isso que eu peço: justiça por essa criança", revelou uma protestante no local.

Um princípio de conflito foi registrado no local do protesto, mas cessou logo após os manifestantes se direcionarem ao morro, no bairro de Água Fria.

Após a movimentação no local, o Corpo de Bombeiros chegou para apagar o fogo ateado na barricada de pneus, que paralisou o trânsito na região.



A reportagem solicitou respostas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que atuaram no local durante a manifestação, e aguarda o posicionamento.

