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MANIFESTAÇÃO

Protesto por auxílio das chuvas bloqueia Av. Mascarenhas de Morais na manhã desta segunda (13)

Ato cobra o pagamento de auxílio para a população afetada pelas chuvas do último mês de maio

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Manifestantes atearam fogo em entulhos na Avenida Marechal Mascarenhas de MoraisManifestantes atearam fogo em entulhos na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais - Foto: Marcelo Silva/@99_ratao/Cortesia

Um novo protesto bloqueia via movimentada no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, na manhã desta segunda-feira (13). 

Manifestantes atearam fogo em entulhos na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, nas proximidades do Centro Universitário Universo e do Assaí Atacadista, bloqueando o tráfego de veículos no sentido Aeroporto do Recife.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco enviou uma viatura de combate a incêndio ao local. A ocorrência está em andamento.

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O ato cobra o pagamento de auxílio para a população afetada pelas chuvas do último mês de maio. A reportagem tenta contato com a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Política Sobre Drogas (SAS) para solicitar nota sobre a reivindicação.

Em coletiva de imprensa na quinta-feira (9), o governo do estado afirmou que está ciente da série de protestos, mas informou que não há previsão para pagar valores a novas famílias, uma vez que já quitou o auxílio de R$ 2,5 mil destinado a 3,5 mil famílias.

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