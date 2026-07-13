A- A+

MANIFESTAÇÃO Protesto por auxílio das chuvas bloqueia Av. Mascarenhas de Morais na manhã desta segunda (13) Ato cobra o pagamento de auxílio para a população afetada pelas chuvas do último mês de maio

Um novo protesto bloqueia via movimentada no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, na manhã desta segunda-feira (13).

Manifestantes atearam fogo em entulhos na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, nas proximidades do Centro Universitário Universo e do Assaí Atacadista, bloqueando o tráfego de veículos no sentido Aeroporto do Recife.



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco enviou uma viatura de combate a incêndio ao local. A ocorrência está em andamento.

O ato cobra o pagamento de auxílio para a população afetada pelas chuvas do último mês de maio. A reportagem tenta contato com a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Política Sobre Drogas (SAS) para solicitar nota sobre a reivindicação.



Em coletiva de imprensa na quinta-feira (9), o governo do estado afirmou que está ciente da série de protestos, mas informou que não há previsão para pagar valores a novas famílias, uma vez que já quitou o auxílio de R$ 2,5 mil destinado a 3,5 mil famílias.

Veja também