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MANIFESTAÇÃO Protesto por auxílio para afetados por chuvas bloqueia trecho da Av. Recife nesta sexta-feira (10) Nova manifestação dá continuidade a atos, que começaram na última terça-feira (7)

Em quarto dia consecutivo de protestos, manifestantes atearam fogo em entulhos e bloquearam a Avenida Recife, na altura do bairro do Ipsep, na manhã desta sexta-feira (10).

O ato, iniciado por volta das 6h e encerrado às 7h50, cobrou o pagamento de auxílio para a população afetada pelas chuvas do último mês de maio.

Equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foram acionadas ao local. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco também foi chamado e, com o apoio da Polícia Militar, liberou a via.

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A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Política Sobre Drogas (SAS) para pedir nota sobre o ato desta sexta.

Em coletiva de imprensa na quinta-feira (9), o governo do estado afirmou que está ciente da série de protestos, mas informou que não há previsão para pagar valores a novas famílias, uma vez que já quitou o auxílio de R$ 2,5 mil destinado a 3,5 mil famílias.

Manifestações

Os atos começaram na terça-feira, com bloqueios na Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife; na BR-101, no bairro da Caxangá, na Zona Oeste; e na Avenida Brasil, no bairro de Rio Doce, em Olinda.

Na quarta-feira (8), dois protestos simultâneos interditaram o trânsito nas avenidas Recife e Mascarenhas de Morais. Na manhã de quinta-feira (9), os atos fecharam trechos da BR-101, perto do Hospital da Mulher, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste, e na Avenida Recife, embaixo do viaduto que dá acesso à Avenida Abdias de Carvalho.

Manifestantes voltaram a bloquear o trânsito entre o fim da tarde e noite da quinta-feira. Os atos foram na BR-101, no bairro de Jardim São Paulo; na BR-232, nas proximidades da entrada do bairro do Totó; na Avenida Abdias de Carvalho; no cruzamento da Estrada do Bongi com a Rua Cosme Viana; e na Estrada dos Remédios com a Rua Tabaiares.



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