A- A+

PROTESTO Protesto por falta de água afeta trânsito na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes Manifestação provocou a interdição da via local na altura do km 86, no sentido Recife; Segundo a PRF, a faixa foi liberada às 8h20

Um protesto promovido por moradores do bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), provocou a interdição da via local da BR-101, na altura do quilômetro 86, no sentido Recife.

Pneus e outros objetos foram incendiados na pista, causando um engarrafamento no local.



O trânsito na região ficou com um alto fluxo de veículos há dias devido a uma obra na pista principal.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para acompanhar a manifestação e organizar o tráfego, os presentes cobraram a regularização do abastecimento de água na comunidade, que já dura cerca de 20 dias.



Protesto por falta de água causa engarrafamento na BR-101, em Jaboatão. Foto: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal (PRF)





O Corpo de Bombeiros (CBMPE) enviou uma equipe ao local para apagar as chamas nos objetos incendiados. De acordo com a PRF, a via local foi liberada para a circulação de veículos por volta das 8h20.



A PRF e o CBMPE seguem monitorando o local enquanto aguardam as negociações.



Compesa

Em nota, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), informou que o desabastecimento de água na região é decorrente de uma válvula que apresentou defeito, sendo necessária a realização de serviços de manutenção emergencial no equipamento.



A previsão dos técnicos é de finalizar os serviços de manutenção ainda nesta quinta-feira (27), quando será iniciado o processo de normalização e distribuição gradual de água na localidade.



Ainda segundo a Companhia, uma reunião foi agendada com as lideranças da área para esta manhã, quando serão prestados os esclarecimentos e o andamento sobre as providências.

Veja também