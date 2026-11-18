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RECIFE Protesto provoca congestionamento na área central da capital pernambucana Ato é acompanhado por equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU)

Um protesto por moradia no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista com a Rua do Hospício, provoca congestionamento na área central da capital pernambucana.

Devido à manifestação, que teve início por volta das 8h, os ônibus que circulam no sentido centro-subúrbio estão parados nas vias e os passageiros precisaram seguir o trajeto a pé.

Ônibus estão parados na Av. Conde da Boa Vista | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O trânsito flui para quem segue em direção ao centro do Recife.

Segundo os manifestantes, não há previsão para a liberação do tráfego na Avenida Conde da Boa Vista. O ato é acompanhado por equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

O protesto é organizado por representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST-PE), que pedem a saída do secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury.

Manifestantes reclamam de um vídeo que teria sido divulgado pelo gestor da pasta nas redes sociais com um pedido de desapropriação da Ocupação Merca, localizada na Campina do Barreto, na Zona Norte da capital pernambucana.

"A ocupação no Merca, na Campina do Barreto, tem 8 anos. Essa ocupação que pegou fogo, pessoas que necessitam de moradia, ele [secretário] chegar e dizer que fez a desapropriação. Se o senhor fez a desapropriação, então nos mostre. Prefeito, Victor, nós queremos saber agora onde é que está essa desapropriação que ele divulgou em redes sociais, no Instagram", relatou o coordenador estadual do MTST, Denety Ferreira.

Em nota, a Prefeitura do Recife informou que a Secretaria de Habitação do Recife mantém permanente diálogo com todos os movimentos sociais de luta por moradia da cidade e reforça o compromisso de escuta, parceria e busca por soluções para a temática.



"O grupo em questão foi já recebido pela gestão municipal, que já colaborou com entrega de colchões e cestas básicas de imediato, no caso do incêndio na Ocupação Gregório Bezerra, além da remoção de entulhos para o retorno ao terreno. Outras reuniões foram realizadas em agosto e no mês passado para ouvir as demandas, ocasião em que foi informado que o processo de desapropriação do terreno está em análise por parte do município", afirma o comunicado.



A gestão destaca ainda que, desde 2021, o município já viabilizou a construção de mais de 7 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e incluídas na PPP Morar no Centro.



Confira nota na íntegra:

"A Secretaria de Habitação do Recife mantém permanente diálogo com todos os movimentos sociais de luta por moradia da cidade e reforça o compromisso de escuta, parceria e busca por soluções para a temática. O grupo em questão foi já recebido pela gestão municipal, que já colaborou com entrega de colchões e cestas básicas de imediato, no caso do incêndio na na Ocupação Gregório Bezerra, além da remoção de entulhos para o retorno ao terreno. Outras reuniões foram realizadas em agosto e no mês passado para ouvir as demandas, ocasião em que foi informado que o processo de desapropriação do terreno está em análise por parte do município.

Desde 2021, o município já viabilizou a construção de mais de 7 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e incluídas na PPP Morar no Centro. A cidade tem hoje o maior volume de investimentos do MCCV da história e utiliza também recursos próprios e de instituições financeiras como o BID. Já foram entregues oito conjuntos, totalizando 1.811 moradias. Estão em andamento as obras de 2.041 unidades habitacionais. Além disso, a PPP Morar no Centro prevê a criação de 1.128 habitações na área central da cidade, garantindo mais de R$ 500 milhões em investimentos ao longo de 25 anos. Além disso, o Recife está construindo, pela primeira vez, dois habitacionais, nos bairros do Cordeiro e da Iputinga, em parceria com o Minha Casa Minha Vida Entidades, atendendo diretamente demandas de movimentos sociais."

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