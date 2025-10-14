Após travar trânsito no Centro do Recife, protesto por moradia é encerrado
Representantes de oito movimentos populares paralisaram o movimento na Avenida Cais do Apolo na manhã e tarde desta terça-feira (14)
O protesto de representantes de oito movimentos populares por moradia na área central do Recife foi encerrado no final da tarde desta terça-feira (14).
Vias no Bairro do Recife e arredores ficaram congestionadas no final da tarde, enquanto os manifestantes seguiam bloqueando a Avenida Cais do Apolo.
A movimentação de veículos ficou intensa nas pontes que dão acesso ao Bairro do Recife, na Ponte Maurício de Nassau e Ponte Buarque de Macedo.
Fim do protesto
Oito pessoas que fazem parte do grupo dos manifestantes que foram recebidos por representantes da Prefeitura do Recife a partir das 16h. A conversa durou pouco mais de uma hora.
De acordo com o coordenador estadual da frente popular do MLRT, Jean Carlo, ficou definido um encontro com o secretário de Articulação Política e Social, Gustavo Monteiro, daqui a dez dias.
"Vamos aguardar essa reunião, caso não seja satisfatório, a gente vai voltar a parar o centro [do Recife] novamente, porque somente dessa forma a sociedade vê que existe um problema habitacional com essas famílias", destacou Jean Carlo.
Confusão pela manhã
Durante a manhã, o protesto chegou a registrar momentos de tensão e confusão entre o grupo que é composto por 600 famílias que fazem cerca de 110 ocupações no Recife e os agentes de segurança.
Os manifestantes tentaram entrar no prédio da Prefeitura do Recife. No tumulto, uma mulher ficou ferida na cabeça. Ela foi identificada como Sandra Cristina e foi socorrida por policiais militares e encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Derby.