REivindicação

Após travar trânsito no Centro do Recife, protesto por moradia é encerrado

Representantes de oito movimentos populares paralisaram o movimento na Avenida Cais do Apolo na manhã e tarde desta terça-feira (14)

Trânsito travado no Bairro do Recife Trânsito travado no Bairro do Recife  - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O protesto de representantes de oito movimentos populares por moradia na área central do Recife foi encerrado no final da tarde desta terça-feira (14).

Vias no Bairro do Recife e arredores ficaram congestionadas no final da tarde, enquanto os manifestantes seguiam bloqueando a Avenida Cais do Apolo. 

A movimentação de veículos ficou intensa nas pontes que dão acesso ao Bairro do Recife, na Ponte Maurício de Nassau e Ponte Buarque de Macedo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim do protesto
Oito pessoas que fazem parte do grupo dos manifestantes que foram recebidos por representantes da Prefeitura do Recife a partir das 16h. A conversa durou pouco mais de uma hora. 

De acordo com o coordenador estadual da frente popular do MLRT, Jean Carlo, ficou definido um encontro com o secretário de Articulação Política e Social, Gustavo Monteiro, daqui a dez dias. 

"Vamos aguardar essa reunião, caso não seja satisfatório, a gente vai voltar a parar o centro [do Recife] novamente, porque somente dessa forma a sociedade vê que existe um problema habitacional com essas famílias", destacou Jean Carlo. 

Confusão pela manhã  
Durante a manhã, o protesto chegou a registrar momentos de tensão e confusão entre o  grupo que é composto por 600 famílias que fazem cerca de 110 ocupações no Recife e os agentes de segurança. 

Os manifestantes tentaram entrar no prédio da Prefeitura do Recife. No tumulto, uma mulher ficou ferida na cabeça. Ela foi identificada como Sandra Cristina e foi socorrida por policiais militares e encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Derby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

