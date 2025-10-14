Protesto por moradia tem confusão e uma mulher ferida na área central do Recife

A- A+

Um protesto por moradia terminou em confusão em frente ao edificio-sede da Prefeitura do Recife, na área central da capital pernambucana, durante o final da manhã e o começo da tarde desta terça-feira (14).

O tumulto começou por volta das 12h, quando os manifestantes que estavam do lado de fora do prédio da prefeitura tentaram invadir o edificio. A ação gerou desentendimento entre os manifestantes, os Guardas Civis Municipais e a Polícia Militar.

Uma mulher que estava protestando ficou ferida. Com um ferimento no rosto, a vítima foi levada pela Polícia Militar. Ainda não se sabe para qual unidade ela foi levada.

Em nota, a Prefeitura do Recife repudiou os atos de violência e disse que vai apurar o ocorrido. A gestão ainda se colocou à disposição para receber uma comissão de representantes do protesto a fim de ouvir e avaliar as demandas, além de informar que vem atuando no cenário da política habitacional.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura do Recife esclarece que não compactua com quaisquer atos de violência e mantém o diálogo permanente com os movimentos sociais. A gestão municipal vai apurar o ocorrido e está à disposição pra receber uma comissão de representantes do protesto para ouvir e avaliar suas demandas.

A atual gestão executa a maior política habitacional da história da cidade e, nos últimos meses, começou as obras dos habitacionais Caranguejo Tabaiares, Comunidade do Bem 1 e 2, São José e Vila Aeronáutica 1 e 2, além de ter entregue o conjunto Papa Francisco. No total são mais de 5 mil unidades habitacionais viabilizadas desde 2021, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas junto ao Governo Federal e garantidas na PPP Morar no Centro.

