Protesto por moradia trava trânsito na Avenida Norte nesta segunda (8)

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Foi com pneus queimados e faixas pedindo soluções para a moradia que manifestantes fecharam a Avenida Norte, na altura do cruzamento com a Rua 13 de Março, no Rosarinho, Zona Norte do Recife. A manifestação começou por volta das 6h desta segunda-feira (8) e deixou o fluxo de trânsito lento na área. O trecho foi liberado por volta das 7h50.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para apagar o fogo. Já os policiais militares e agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estiveram no local para garantir a segurança e orientar o trânsito, respectivamente.

Esses manifestantes integram o Movimento Revolucionário Cidadão, que tem 65 famílias de uma ocupação no antigo posto de carros do DETRAN, no Rosarinho, e 45 do antigo prédio da Compesa, na Avenida Rui Barbosa.

Segundo o líder do grupo, Eraldo Lira, os manifestantes recebem um auxílio moradia de R$ 350 mensais, desde 2015, e esperam até hoje a chance de morar em um habitacional. Contudo, Lira reconhece os transtornos causados pelo protesto.





“Tenho aqui um documento que mostra que a gente ia morar em um habitacional perto do Canal do Jordão. Não queremos continuar no auxílio, queremos ir para os apartamentos. Queremos também que essas 45 famílias do Derby sejam incluídas no Auxílio Moradia, porque elas não estão recebendo. A gente não tem estrutura para bancar publicidade, como as autoridades fazem. Somos pessoas humildes, que vivem, e muito mal, ou de Bolsa Família ou do Auxílio Moradia”, comentou ele.

“Nós sabemos que isso atrapalha, por isso que estamos fazendo um movimento, de certa forma, ordeiro e com tempo determinado, para não atrapalhar a vida de toda a população que, muitas vezes, precisa ir ao médico, hospital, escola e trabalho. É nosso direito constitucional. A lei tem que ser cumprida e quem paga pelas irresponsabilidades é a população”, finalizou.

Trânsito liberado

Após quase duas horas de manifestação, o trânsito nas duas vias foi liberado, porém, um novo movimento deve ser feito na próxima segunda-feira (15), segundo Eraldo Lira.

O que diz a Cehab?

Procurada, a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) ainda não emitiu resposta. O espaço segue aberto.

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