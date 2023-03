Protesto por segurança obstrui trecho da Av. Agamenon Magalhães; vias já foram liberadas

A- A+

Um protesto de moradores da comunidade de João de Barros, na Zona Norte do Recife, obstruiu um trecho da Avenida Agamenon Magalhães na noite desta quinta-feira (23). Manifestantes que demandavam um reforço na segurança na localidade queimaram pneus e entulhos nas proximidades do viaduto sobre a Avenida João de Barros, no sentido Olinda.

Segundo os manifestantes, um jovem foi assassinado na comunidade na última quarta-feira (22).

Na altura da reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE), no bairro de Santo Amaro, barricadas foram montadas por volta das 18h50.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), todas as vias da Agamenon Magalhães foram liberadas por volta das 20h30. Agentes da CTTU realizaram o ordenamento do trânsito nas imediações do local onde ocorreu o protesto. Ainda, equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na contenção das chamas.

Veja também

Rio Grande do Norte Presídios do RN têm tortura, comida estragada e doenças