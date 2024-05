Protesto pró-Palestina: Polícia de Paris desocupa prédio de universidade de elite francesa

A- A+

A polícia começou a desocupar, nesta sexta-feira, a sede da universidade Sciences Po em Paris, onde estudantes protestavam contra a ofensiva israelense na Faixa de Gaza. Forças policiais entraram no local, quando dezenas de estudantes ainda ocupavam o prédio.

A Sciences Po Paris, alma mater do presidente Emmanuel Macron e considerada o melhor centro de ciências políticas da França, tem sido palco de vários protestos desde o início da guerra entre Israel e Hamas. Porém, ao contrário dos EUA, onde manifestações em cerca de 40 universidades resultaram em confrontos com a polícia e detenções em massa, os protestos na França têm sido pacíficos e pontuais.

Diante da escalada nos EUA, o governo francês tem tomado medidas para controlar os atos antes que elas se tornem mobilizações maiores e generalizadas.

"Ao contrário do que vimos em outros países, especialmente do outro lado do Atlântico, nenhum acampamento foi estabelecido permanentemente" afirmou o Gabinete do primeiro-ministro Gabriel Attal, nesta sexta-feira, reiterando que as autoridades permanecerão "firmes".

A ação policial na Sciences Po Paris, após uma semana passada mais tensa, obrigou as autoridades educacionais a fechar a universidade nesta sexta-feira, que abriga cerca de 5 mil estudantes na capital.

Fora de Paris, os campi da universidade de elite em Le Havre, Poitiers e Dijon também foram bloqueados nesta sexta-feira, assim como a biblioteca de sua sede em Reims. Outros dois centros de ensino superior em Lille e Lyon também foram bloqueados.

