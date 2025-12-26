Sex, 26 de Dezembro

Manifestação

Protesto trava trânsito nos dois sentidos da BR-101, na Iputinga

Os protestantes reivindicam melhoria na segurança dos pedestres

Protesto na BR-101Protesto na BR-101 - Foto: Divulgação/PRF

Um protesto travou o o trânsito nos dois sentidos no Km 65 da BR-101, no bairro da Iputinga, em frente ao Atacadão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes protestam nesta sexta-feira (26) pela instalação de uma lombada no local. 

O local em que ocorre o protesto tinha uma lombada eletrônica com limite de velocidade em 40 Km/h, que foi desativada nas últimas semanas após o término do contrato de operação e manutenção.

O Corpo de Bombeiros começou a limpar a pista por volta das 19h para fazer a liberação do trecho da BR-101.

Acidente
O protesto ocorre no mesmo dia em que um homem foi atropelado por uma motocicleta e ficou ferido. O sinistro foi na manhã desta sexta. 

Além da vítima, o condutor e passageiro da moto também ficaram feridos. 

O condutor da moto passou por teste do bafômetro e o resultado foi negativo. A PRF e o SAMU estiveram no local e encaminharam os três envolvidos a unidades de saúde.

