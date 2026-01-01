Qui, 01 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta01/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Irã

Protestos contra o alto custo de vida deixam três mortos no Irã

Na quinta-feira, foram registrados confrontos em cidades médias com dezenas de milhares de habitantes

Reportar Erro
Protestos contra crise econômica no Irã teve vítimas nos confrontosProtestos contra crise econômica no Irã teve vítimas nos confrontos - Foto: HANDOUT / FARS NEWS AGENCY / AFP

Confrontos entre manifestantes e forças de segurança deixaram três mortos nesta quinta-feira (1º) no Irã, segundo a imprensa local, os primeiros desde o início dos protestos contra o alto custo de vida.

O movimento começou no domingo na capital, Teerã, onde comerciantes fecharam suas lojas para protestar contra a hiperinflação, a desvalorização da moeda e a estagnação econômica, antes de se estender a universidades e outras regiões do país.

Na quinta-feira, foram registrados confrontos em cidades médias com dezenas de milhares de habitantes.

Leia também

• Irã executou pelo menos 1.500 pessoas em 2025, segundo ONG

• Manifestantes e forças de segurança entram em confronto no Irã

• PGR do Irã promete agir com 'firmeza' se protestos causarem 'desestabilização'

Em Lordegan (sudoeste), dois civis morreram, informou a agência de notícias Fars, que relatou confrontos, pedradas e atos de vandalismo nessa cidade situada a 650 quilômetros de Teerã.

A agência também mencionou "danos significativos" e a detenção de várias pessoas.

Além disso, um membro das forças de segurança morreu em confrontos em Kuhdasht, também no oeste.

Até o momento, o movimento é menos expressivo do que as grandes manifestações que abalaram o Irã no fim de 2022 após a morte sob custódia da jovem iraniana Mahsa Amini.

Seu falecimento após ser detida por supostamente infringir o rigoroso código de vestimenta do país provocou uma onda de indignação na qual morreram centenas de pessoas, incluindo dezenas de membros das forças de segurança.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter