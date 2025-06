Protestos contra Trump se espalham; Texas chama Guarda Nacional

A- A+

O centro de Los Angeles ficou movimentado nesta quarta-feira, 11, com passeadores de cachorros e passageiros voltando aos negócios como de costume após a primeira noite de toque de recolher, com o objetivo de diminuir as tensões após dias de protestos anti-repressão à imigração do presidente Donald Trump.

Embora os protestos tenham sido mais proeminentes em Los Angeles, manifestantes têm se reunido em outras grandes cidades, incluindo Dallas, Austin, Chicago, Denver e Nova York.

A polícia da cidade de Nova York disse que levou 86 pessoas sob custódia durante os protestos na Foley Square, na parte baixa de Manhattan, durante a noite de terça para quarta-feira. Comícios críticos a Trump estão planejados para acontecer no sábado em todo o país, visando coincidir com o desfile militar programado pelo presidente em Washington.

O governador do estado republicano do Texas, Greg Abbott, disse hoje que a Guarda Nacional texana será enviada para vários locais para garantir a paz e a ordem.

"O protesto pacífico é legal. Causar danos a uma pessoa ou à propriedade é ilegal e resultará em prisão. A Guarda usará todas as ferramentas e estratégias para ajudar a polícia a manter a ordem", escreveu Abbott no X. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Broadcast.

