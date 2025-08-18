A- A+

Protesto dos Carroceiros Causa animal repudia protestos dos carroceiros no Recife: "Futuro não tem espaço para carroças" Manifestantes pedem a revogação da da lei Nº 17.918/2013, que proíbe a circulação de veículos de tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito montado em todo o Recife

Representantes da causa animal no Recife repudiaram, em nota conjunta, os protestos dos carroceiros realizados no Recife e em Olinda, nesta segunda-feira (18).

Os manifestantes pedem a revogação da lei Nº 17.918/2013, que proíbe a circulação de veículos de tração animal, a condução de animais comcargas e o trânsito montado em todo o Município do Recife.

Por meio do comunicado, defensores da causa animal afirmaram que os manifestantes "causaram transtornos à população e expuseram animais ao sofrimento nas ruas da cidade".



Ainda segundo eles, faltou disposição dos líderes da categoria em buscar soluções reais para os trabalhadores e em respeitar os animais.

"Enquanto em outros estados houve colaboração para garantir uma transição digna, no Recife optaram pela desinformação, pela criação de conflitos e pela insistência em manter uma prática marcada pelo sofrimento animal e pelo atraso urbano, sem sequer considerar as alternativas apontadas pela Prefeitura do Recife ou apontar outras em benefício dos próprios carroceiros", afirma um trecho da nota.

Além do repúdio, o movimento ainda pediu a responsabilização e prisão dos líderes da categoria.

"Repudiamos qualquer ato que prejudique a população recifense, atrapalhe o trânsito e submeta cavalos e outros animais à exaustão, fumaça e violência, e apelamos, mais uma vez, ao Governo do Estado, que coopere com o restabelecimento da ordem, através de suas forças policiais e a responsabilização e prisão dos líderes da categoria, que incitam repetidamente a onda de vandalismo e ataques aos animais e aos recifenses", iniciou. "Recife já fez sua escolha: o futuro não tem espaço para carroças, e isto é inegociável", finaliza o comunicado.

Protestos e falta de acordo

Na manhã e começo da tarde desta segunda, os carroceiros realizaram protestos em seis pontos do Recife e um em Olinda.

Os manifestantes também realizaram um protesto em frente à Câmara dos Vereadores do Recife, onde se reuniram com os representantes políticos, mas não chegarem a um acordo.

O presidente da Câmara, vereador Romerinho Jatobá, diz que os carroceiros levaram para discussão sugestões e reivindicações diferentes do que apresenta o projeto, que é a proibição da circulação.

“O projeto determina o fim da tração animal, e eles pedem que seja regulamentada. Não cabe nem emenda desse tipo, porque descaracteriza completamente”, pontuou o presidente da Câmara, dizendo que se colocou à disposição para intermediar uma conversa com o Poder Executivo.

O que pedem os carroceiros?

Dentre as reivindicações dos manifestantes, estão a criação de políticas públicas, o suporte na saúde dos cavalos e a fiscalização dos veículos de tração animal.

Veja abaixo a lista completa dos pedidos dos carroceiros:

Criação de leis em conjunto com a classe que será afetada e com a concordância para que se revogue a Lei Municipal Nº 17.918/2013;

Criação de políticas públicas para o bem-estar dos animais de grande porte, como vacinação, atendimento veterinário de urgência, emergência e atendimentos periódicos;

Treinamentos e instruções de trânsito que sejam realizados pela CTTU, visando à capacitação dos condutores de veículos de tração animal para que possa transitar no município de forma correta e segura;

Crição da carta de condução de veículos de tração animal, carta cocheiro, disponibilizadas de forma gratuita pelo órgão de trânsito, CTTU;

Implantação de um sistema que possibilite fiscalizar os veículos de tração animal através do emplacamento dos veículos tracionado por animais de grande porte. Assim podendo identificar possíveis ocorrências de maus tratos;

Obrigatoriedade de registro dos animais de grande porte, mediante chip de identificação, que será disponibilizado gratuitamente;

Criação de um decreto que visa a estender o prazo para circulação dos veículos de tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito montado no municipio do Recife;

Flexibilidade nas exigências para liberação dos animais apreendidos, desde que sua apreensão não seja por motivos de maus tratos;

Criar um banco de ração animal e medicamentos subsidiado;

Implantar a carteira de saúde animal, realizar diagnóstico quanto a qualidade de vida do animal, realizando exames periódicos.

