Manifestação Recife: motociclistas de entregas e transporte por app planejam protestos para esta quarta (20) Os trabalhadores que utilizam motocicletas reclamam da falta de segurança no trânsito, além dos assaltos que a categoria sofre no estado

Grupos independentes de motociclistas que atuam com entregas e transporte por aplicativo planejam uma série de protestos para a manhã desta quarta-feira (20).

Segundo apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, são mais de dez grupos independentes que devem participar de atos em cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e, depois, de ato na Capital pernambucana.

Os trabalhadores pretendem se reunir em algum local na área central do Recife e, desse ponto, que não foi informado, seguir para o Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, no Centro da cidade.

Os motociclistas reivindicam segurança no trânsito e chamam anteção para os assaltos que a categoria sofre em Pernambuco.

Procurado, o Sindicato dos Trabalhadores, Empregados, e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativo do Estado (SEAMBAPE) informou que não faz parte da organização deste protesto.

