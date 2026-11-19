A- A+

Internacional Protestos na Colômbia contra reforma tributária proposta por De la Espriella Milhares de pessoas foram às ruas em diversas cidades do país com bandeiras e cartazes contra a proposta, que pretende ampliar a cobrança do imposto de renda para pessoas de baixa renda

Sindicatos, organizações sociais e a oposição protestam nesta quinta-feira (19) nas principais cidades da Colômbia contra uma reforma tributária proposta pelo governo de direita de Abelardo de la Espriella, que afeta a classe média, em meio ao aumento do custo de vida.

Milhares de pessoas foram às ruas em diversas cidades do país com bandeiras e cartazes contra a proposta, que pretende ampliar a cobrança do imposto de renda para pessoas de baixa renda, aumentar as contribuições para a saúde da classe média e reduzir o imposto de renda das empresas, entre outras medidas.

"Grande parte da Colômbia se sente vulnerável. Os ricos são (...) os que estão ficando mais ricos. Estão tirando o dinheiro dos colombianos, dos mais pobres", disse à AFP Leidy Gutiérrez, estudante de psicologia de 21 anos, em Bogotá. Ela carregava um cartaz com a frase "Sentimos sua falta, Petrico", ao lado de uma foto de Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia (2022-2026).

De la Espriella publicou pela manhã um vídeo no X enquanto percorria Bogotá em uma caminhonete para monitorar as manifestações.

"Quem quiser protestar pacificamente pode fazê-lo (...) mas não vou aceitar bloqueios de vias nem terrorismo urbano, porque vamos responder com todo o rigor e a força do Estado", advertiu o presidente, apelidado de "El Tigre".

Em outubro, De la Espriella assinou um decreto para regulamentar os protestos e flexibilizar o uso da força pelas autoridades, uma medida criticada por organizações de direitos humanos.

Cerca de 30 policiais de choque monitoravam a passagem dos manifestantes pela capital, constatou a AFP.

Com batucadas, cantos e palavras de ordem como "Fora, Tigre!", os protestos também tomaram as ruas de Cali, Medellín, Barranquilla e outras cidades.

"Muito difícil comer"

A reforma, atualmente em discussão no Congresso, busca aumentar a arrecadação do Estado em um momento em que a Colômbia enfrenta uma crise fiscal, com um déficit projetado para o próximo ano de 9,4% do PIB, semelhante ao do Brasil, o mais alto da América Latina.

Diante das críticas, De la Espriella retirou da proposta inicial o aumento do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) sobre alimentos e produtos básicos, uma das medidas que haviam provocado maior rejeição.

"Estamos achando muito, muito difícil comer. Alguns de nós estamos até considerando voltar a morar com nossos pais. Às vezes somos obrigados a fazer apenas uma refeição por dia. É realmente decepcionante", afirmou Felipe Montaño, cineasta de 29 anos, em Bogotá, exibindo um cartaz que dizia "desobediência civil".

Outro ponto sensível da reforma é a proposta de reduzir o limite de renda a partir do qual o imposto é cobrado. Atualmente, o tributo se aplica a pessoas com rendimentos mensais superiores a cerca de 1.419 dólares (R$ 8,4 mil) e, com a reforma, passaria a atingir quem recebe mais de aproximadamente 985 dólares (R$ 5,8 mil).

"Também é uma reforma do Estado como um todo (...) Se você reduz os recursos destinados à educação, à saúde e a todos os setores que protegem a população, inevitavelmente as pessoas mais vulneráveis ficarão ainda mais desprotegidas", argumentou Tamara Argote, do partido de esquerda Pacto Histórico, que participava do protesto fantasiada como personagens da série de sucesso "O Conto da Aia", uma distopia sobre um governo ultraconservador.

"Eu te amo"

O ex-candidato presidencial de esquerda Iván Cepeda participou da manifestação em Bogotá, enquanto apoiadores gritavam "eu te amo".

Os protestos ocorreram, no geral, de forma pacífica. Mas em Barranquilla, reduto político de De la Espriella, a polícia lançou gás lacrimogêneo contra manifestantes.

Esta é a segunda grande mobilização desde que De la Espriella assumiu a Presidência, em 7 de agosto.

Em 14 de outubro, dezenas de milhares de pessoas protestaram contra o governo por diversas preocupações: consideram que os direitos humanos estão ameaçados pelas políticas de linha-dura do governo para combater a criminalidade e temem retrocessos nas reformas sociais implementadas por Petro, como aumentos recordes do salário mínimo e benefícios para os trabalhadores.

De la Espriella, um advogado milionário de 48 anos, encerrou a política de paz de seu antecessor e trava, com o apoio dos Estados Unidos, um combate frontal contra os grupos armados financiados pelo narcotráfico.

O presidente alcançou um índice de aprovação de 48,3% nos primeiros 100 dias de governo, mas o índice apresenta tendência de queda, segundo uma pesquisa da AtlasIntel.

Veja também