Protestos por moradia complicam o trânsito em diversos pontos do Recife. Na manhã desta quinta-feira (14), manifestantes bloquearam a via local do km 68 da BR-101, na altura do Engenho do Meio, na Zona Norte do Recife. A mobilização acontece em virtude da vinda do presidente Lula (PT) a Pernambuco.

Protesto feito em Paulista | Foto: Cortesia

Manifestações na Rua Ribeiro de Brito, em Boa Viagem | Foto: Cortesia

O movimento Ocupação Roda Engenho pede ampliação do programa de moradia “Minha Casa, Minha Vida”, reivindicando que o Governo Federal aumente a oferta de unidades habitacionais, passando de 20 mil para 200 mil unidades, aumentando o atendimento às famílias.

“São famílias que têm 6 anos de luta, que pagam aluguel, vivem de favor e aí tem um projeto para atender 128 famílias. Até agora, por burocracia da Caixa, algumas não conseguem fazer a contratação. O déficit de habitação em Pernambuco é de 400 mil famílias. Só no Recife, é de 120 mil famílias que sofrem com isso. 200 mil habitacionais é um número muito tímido. Dia 20 de agosto acontece a primeira seleção desse programa”, alega o líder da Ocupação Roda Engenho, Raul Jhonatan, durante entrevista à Folha de Pernambuco.

Sob o grito de "ou dá a nossa casa ou nós paramos o Brasil", eles levantaram cartazes e faixas próximos da pista. Alguns deles com fotos do presidente da República. Esse protesto se encerrou por volta das 11h40. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para tentar controlar o trânsito. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco enviou viaturas ao para debelar as chamas.

Apoio ao metrô

Alguns manifestantes também expressaram apoio à paralisação de 24 horas dos metroviários. Eles se posicionam contrários à privatização do sistema. Algumas pessoas que integram o protesto levantaram cartazes com a frase “mais metrô, menos privatização”.

Próximas manifestações

Agora, os mesmos protestantes estão a caminho do bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. Vão se concentrar próximo à sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), onde o ministro das Cidades, Jader Filho, participa de um evento na instituição.

O cronograma da organização de manifestantes prevê outras mobilizações na Região Metropolitana do Recife. Eles ainda vão se encontrar na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda; na Avenida Pan Nordestina, Varadouro; e na Rua Ribeiro de Brito, em Boa Viagem. Os horários não foram divulgados.

