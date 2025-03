Protestos trazem lemas contra o Hamas em nova manifestação em Gaza

A- A+

Centenas de pessoas se manifestaram, nesta quarta-feira (26), na Cidade de Gaza gritando lemas contra o movimento islamista palestino Hamas no dia seguinte a um protesto similar em Beit Lahia, no norte do território, informaram testemunhas.

"Fora, fora, fora, Hamas fora!", gritavam os manifestantes, reunidos ao redor de uma bandeira palestina que um dos participantes levava.

Israel pede com frequência que os moradores de Gaza se mobilizem contra o grupo islamista, que chegou ao poder no território em 2007.

Na terça-feira, a localidade de Beit Lahia, no norte de Gaza, foi cenário da maior manifestação anti-Hamas organizada desde que o conflito que começou, em 7 de outubro de 2023.

"As pessoas estão cansadas", disse à AFP Majdi, um dos manifestantes, que não quis dar seu nome completo.

O Fatah, o movimento palestino do presidente Mahmud Abbas, instou no sábado o Hamas, seu rival, a deixar o poder e alertou que, caso o Hamas não fizesse isso, "a batalha que se avizinha levará ao fim da existência dos palestinos" em Gaza.

