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EDUCAÇÃO

Prouni 2026: divulgado resultado de nova chamada para o 2º semestre

Prazo para comprovar inscrição vai até o dia 14 de agosto

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Prazo para comprovar inscrição vai até o dia 14 de agostoPrazo para comprovar inscrição vai até o dia 14 de agosto - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Estudantes que participam do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2026, já podem conferir o resultado da segunda chamada no Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Em nota, o Ministério da Educação reforçou que o prazo para os pré-selecionados comprovarem as informações da inscrição começa nesta quarta-feira (5) e segue até o dia 14 de agosto.

A documentação exigida deve ser apresentada diretamente na instituição de ensino superior para a qual o estudante foi pré-selecionado.

“As instituições podem oferecer serviço eletrônico para isso, mas é de inteira responsabilidade de cada participante verificar quais são os horários e locais de atendimento para a entrega da documentação”, destacou o ministério.

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A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação para a obtenção da bolsa.

Lista de espera
Ainda segundo a pasta, candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das chamadas feitas até o momento podem aderir à lista de espera. Para isso, é preciso manifestar interesse nos dias 26 e 27 de agosto.

A divulgação da lista com a classificação de todos os que manifestarem interesse está prevista para o dia 1° de setembro.

Cronograma

Bolsas
Nesta edição do Prouni, estão sendo ofertadas 471.304 bolsasde estudoem 380 cursos de graduação, distribuídas entre ampla concorrência e cotas, de 879 instituições privadas de educação superior.

Do total de bolsas ofertadas,219.725 sãointegrais,cobrindotodo o valor da mensalidade, e 251.579sãoparciais,arcandocom50% do valor do curso.

O programa reserva vagasa candidatos que atendem aos critérios da política de ações afirmativas do programa, incluindo pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pretos ou pardos.

Para pessoas com deficiência,são ofertadas 35.365 bolsas; para pretos, pardos e indígenas,são 188.880; e para a ampla concorrência,as demais 247.059 bolsas de estudo.

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