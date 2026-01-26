Seg, 26 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda26/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Prouni 2026: inscrições para o 1º semestre começam nesta segunda (26)

Processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet

Reportar Erro
O processo deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino SuperiorO processo deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Começam nesta segunda-feira (26) as inscrições do processo seletivo para o primeiro semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni). O processo é gratuito e deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até a próxima quinta-feira (29). 

Para se inscrever no processo seletivo é necessário que o estudante tenha completado o ensino médio; participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou 2025; obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não tenha zerado a prova da redação do Enem.

O edital do Prouni também veda a inscrição para quem declarou ter participado do Enem na condição de treineiro ou para autoavaliação, antes de concluir o ensino médio. Para fins de classificação e eventual pré-seleção no processo seletivo, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média.

Leia também

• Sisu 2026: inscrições para 274,8 mil vagas terminam nesta sexta-feira

• Prouni 2026 oferece mais de 590 mil bolsas em instutições privadas

• Fies 2025: Inep convoca lista de espera de vagas remanescentes

Ainda de acordo com o Ministério da Educação, os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

- ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

No momento da inscrição, o candidato deve optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas à implementação de políticas afirmativas referentes a pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

“No caso da escolha das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Já para escolher bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 3 salários mínimos”, destacou a pasta.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter