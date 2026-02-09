A- A+

EDUCAÇÃO Prouni 2026: pré-selecionados devem comprovar informações até sexta Documentos devem ser entregues na faculdade privada

Os estudantespré-selecionadosna primeira chamada doPrograma Universidade para Todos (Prouni), neste primeiro semestre de2026,precisam entregar a documentação para a instituição privada deensino superior(IES)em que foram pré-selecionadosaté sexta-feira (13), a fim de comprovaras informações prestadas no momento da inscrição.

O resultado referente ao processo seletivo do primeiro semestre foi divulgado na semana passada, com mais de 226 mil pré-selecionados. O candidato pode conferir o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação, com login da plataforma Gov.br

A edição de 2026 é a maior da história do Prouni,com aoferta de 595.374 bolsas,em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

Entrega de documentos

O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação necessária por meio virtual, conforme definido pela faculdade.

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento.

Se a entrega for presencial, a faculdade privada deverá orientar colaboradores para receber a documentação fisicamentenos locais de oferta de curso em que houver candidatospré-selecionados,nos horários de funcionamento da instituição.

Certificação do ensino médio

Para aqueles candidatos com 18 anos ou mais que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 para obter certificação desta etapa de ensino e se enquadram nos pré-requisitos previstos no edital do Enem, podem requerer a declaração de conclusão.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o documento autenticado, naPágina do Participante do Enem, o que permitirá a pré-matrícula dos pré-selecionados em instituições de educação superior decandidatos doProuni.

Segunda chamada

Para quem está de olho nas vagas remanescentes e não foi selecionado, o resultado da segunda chamada sairá em 2 de março ea comprovação das informações será de 2 a 13 de março.

Lista de Espera

Para participar da lista de espera do Prouni, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior nos dias 25 e 26 de março de 2026.

A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia 31 de março, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.

