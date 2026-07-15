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EDUCAÇÃO

Prouni 2026: resultado da primeira chamada do segundo semestre é divulgado

Os aprovados poderão comprovar as informações e garantir a bolsa de estudos entre os dias 15 e 24 de julho

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Os aprovados poderão comprovar as informações e garantir a bolsa de estudos entre os dias 15 e 24 de julhoOs aprovados poderão comprovar as informações e garantir a bolsa de estudos entre os dias 15 e 24 de julho - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quarta-feira (15), o resultado da primeira chamada dos candidatos pré-aprovados para o segundo semestre da edição 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni). A relação completa já pode ser acessada no site da pasta. Os aprovados na primeira chamada do segundo semestre poderão comprovar as informações e garantir a bolsa de estudos entre os dias 15 e 24 de julho.

O programa oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior. A edição de 2026 conta com 471.304 bolsas, sendo 219.725 integrais e 251.579 parciais.

Confira o cronograma

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Como funciona o Prouni?
O Prouni 2026 é o programa do MEC que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares para brasileiros sem diploma de graduação. A seleção utiliza o desempenho no Enem 2024 ou 2025, exigindo que o candidato tenha alcançado ao menos 450 pontos na média das provas e nota superior a zero na redação. Para garantir a vaga, o estudante deve atender aos critérios de renda e realizar a inscrição oficial pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Quem pode se inscrever no Prouni?
Para concorrer às bolsas de estudo, o candidato deve atender a critérios de renda e de trajetória escolar. Confira as regras atualizadas conforme o edital do MEC:

Critérios de Renda Familiar
A concessão da bolsa depende diretamente da renda mensal bruta por pessoa (per capita) do grupo familiar:

Requisitos de Elegibilidade
Além da renda, o estudante deve se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações:

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