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EDUCAÇÃO Prouni 2026: resultado da primeira chamada do segundo semestre é divulgado Os aprovados poderão comprovar as informações e garantir a bolsa de estudos entre os dias 15 e 24 de julho

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quarta-feira (15), o resultado da primeira chamada dos candidatos pré-aprovados para o segundo semestre da edição 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni). A relação completa já pode ser acessada no site da pasta. Os aprovados na primeira chamada do segundo semestre poderão comprovar as informações e garantir a bolsa de estudos entre os dias 15 e 24 de julho.

O programa oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior. A edição de 2026 conta com 471.304 bolsas, sendo 219.725 integrais e 251.579 parciais.

Confira o cronograma

Inscrições: 7 a 12 de julho.

7 a 12 de julho. Resultado da primeira chamada: 15 de julho.

15 de julho. Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 1ª chamada: 15 a 24 de julho.

15 a 24 de julho. Resultado da segunda chamada: 5 de agosto.

5 de agosto. Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto.

26 e 27 de agosto. Consulta à lista de espera: 1º de setembro.

1º de setembro. Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera:1º a 14 de setembro.

Como funciona o Prouni?

O Prouni 2026 é o programa do MEC que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares para brasileiros sem diploma de graduação. A seleção utiliza o desempenho no Enem 2024 ou 2025, exigindo que o candidato tenha alcançado ao menos 450 pontos na média das provas e nota superior a zero na redação. Para garantir a vaga, o estudante deve atender aos critérios de renda e realizar a inscrição oficial pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Quem pode se inscrever no Prouni?

Para concorrer às bolsas de estudo, o candidato deve atender a critérios de renda e de trajetória escolar. Confira as regras atualizadas conforme o edital do MEC:

Critérios de Renda Familiar

A concessão da bolsa depende diretamente da renda mensal bruta por pessoa (per capita) do grupo familiar:

Bolsa Integral (100%): Renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Bolsa Parcial (50%): Renda de até 3 salários mínimos por pessoa.

Requisitos de Elegibilidade

Além da renda, o estudante deve se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações:

Escolaridade: Ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em escola particular (como bolsista integral, parcial ou pagante);

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em escola particular (como bolsista integral, parcial ou pagante); Pessoas com Deficiência (PcD): Possuir deficiência comprovada conforme a legislação vigente;

Possuir deficiência comprovada conforme a legislação vigente; Professores da Rede Pública: Docentes em exercício que busquem cursos de licenciatura ou Pedagogia.

Docentes em exercício que busquem cursos de licenciatura ou Pedagogia. Atenção: Professores da rede pública estão isentos do limite de renda para cursar licenciaturas pelo programa.

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