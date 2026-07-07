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EDUCAÇÃO

Prouni: inscrições para segundo semestre abrem nesta terça-feira (7)

Seleção para universidades públicas entra na lista de espera e programas para facilitar acesso às instituições privadas abrem inscrições

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Inscrições no ProUniInscrições no ProUni - Foto: Juca Varella/Agência Brasil

As inscrições para o segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni), programa que dá bolsas de ensino na graduação, abrem nesta terça-feira e vão até sexta-feira (dia 10). Elas são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha completado o ensino médio; participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não tenha zerado a redação do Enem.

Para as bolsas integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até 1,5 salário mínimo. Já para bolsas parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até três salários mínimos.

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Os limites de renda não se aplicam aos professores da rede pública de educação básica, desde que concorram às bolsas ofertadas para cursos de licenciatura e pedagogia.

Os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

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Depois vem o Fies
Já o Fies, programa que financia as mensalidades no ensino superior, reabre as inscrições em 14 de julho para a seleção do segundo semestre. Poderão se inscrever aqueles que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, tenham obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos, não tenham zerado a prova de redação e nem tenham participado como "treineiro". Também é necessário possuir renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos.

O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social poderão solicitar a contratação do financiamento integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

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