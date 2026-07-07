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EDUCAÇÃO Prouni: inscrições para segundo semestre abrem nesta terça-feira (7) Seleção para universidades públicas entra na lista de espera e programas para facilitar acesso às instituições privadas abrem inscrições

As inscrições para o segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni), programa que dá bolsas de ensino na graduação, abrem nesta terça-feira e vão até sexta-feira (dia 10). Elas são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.



Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha completado o ensino médio; participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não tenha zerado a redação do Enem.

Para as bolsas integrais, que cobrem 100% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até 1,5 salário mínimo. Já para bolsas parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até três salários mínimos.

Os limites de renda não se aplicam aos professores da rede pública de educação básica, desde que concorram às bolsas ofertadas para cursos de licenciatura e pedagogia.

Os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;



Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;



Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral da respectiva instituição;



Ter feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição;



Ter feito o ensino médio integralmente em instituição privada na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;



Ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação;



Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica. Nesse último caso, não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos.

Veja o calendário

Inscrições: 7 a 10 de julho



7 a 10 de julho Resultado 1ª chamada: 15 de julho



15 de julho Resultado 2ª chamada: 5 de agosto



5 de agosto Lista de espera: 26 e 27 de agosto



26 e 27 de agosto Resultado da lista de espera: 1º de setembro

Depois vem o Fies

Já o Fies, programa que financia as mensalidades no ensino superior, reabre as inscrições em 14 de julho para a seleção do segundo semestre. Poderão se inscrever aqueles que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, tenham obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos, não tenham zerado a prova de redação e nem tenham participado como "treineiro". Também é necessário possuir renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos.

O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social poderão solicitar a contratação do financiamento integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

Veja o calendário

Inscrições: 14 a 17 de julho



14 a 17 de julho Resultado: 30 de julho



30 de julho Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto



31 de julho a 4 de agosto Lista de Espera: 7 a 24 de setembro

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