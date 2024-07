Prouni: inscrições para o segundo semestre começam nesta terça-feira (23)

A- A+

O MEC abre nesta terça-feira as inscrições para as vagas do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni). Ao todo, serão disponibilizadas 243 mil bolsas—sendo 170 mil integrais (100% de desconto nas mensalidades)e 73 mil parciais (50%) — em universidades privadas.

O período de inscrição para oprograma vai até sexta-feira peloPortal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado ocorrerá em duas chamadas: 31 de julho e 20 de agosto.





O candidato poderáse inscrever nas bolsasintegraisse sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de umsalário-mínimo e meioou parciaisse sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de trêssalários-mínimos).

As vagas estão distribuídas em367cursos de 901instituições participantes do programa.São Paulo, Minas Gerais,Bahia, Paraná e Amazonas são os cincoestados com o maior número de bolsas ofertadas nessa edição.

Cronograma

Inscrições - 23 a 26 de julho

Resultado 1ª chamada - 31 de julho

Resultado 2ª chamada - 20 de agosto

Manifestação de interesse na lista de espera - 9 a 10 de setembro

Resultado da lista de espera - 13 de setembro

