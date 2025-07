Proupe: Pernambuco abre 1.560 bolsas de estudo de até R$ 500 para alunos de faculdades municipais

A- A+

O programa Universidade para Todos em Pernambuco (Proupe) oferece 1.560 bolsas de estudo de até R$ 500 para estudantes matriculados em uma das 13 Autarquias Municipais de Ensino Superior em todo o estado.



As oportunidades para o segundo semestre letivo de 2025 são destinadas a estudantes de baixa renda, com renda per capita de até 1,5 salário mínimo.



Os valores mensais das bolsas serão repassados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) diretamente aos locais para pagamentos das mensalidades.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 27 de julho, no site do Proupe. O programa promove o acesso ao ensino superior e estimula a formação de profissionais em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento regional.







Seleção

O processo terá como critério de seleção a nota média do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) obtida pelo candidato em qualquer edição realizada no período de 2009 a 2024.



Cursos

O edital reserva 70% das bolsas para cursos nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), como Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Física, Química e Estatística. Os 30% restantes são destinados a estudantes de outros cursos de graduação.

Locais

As bolsas contemplam instituições localizadas nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Goiana, Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Belém do São Francisco, Belo Jardim, Garanhuns, Limoeiro, Palmares, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada. Confira:



- Autarquia Educacional para o Desenvolvimento Cultural do Cabo (Aedecca);

- Autarquia Municipal de Ensino Superior de Goiana (Amesg);

- Autarquia de Ensino Superior de Limoeiro (AESL);

- Autarquia Educacional do Município de Belo Jardim (AEB);

- Autarquia Educacional da Mata Sul (Aemasul);

- Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga);

- Autarquia de Ensino Superior de Arcoverde (Aesa);

- Autarquia Educacional de Afogados da Ingazeira (Aedai);

- Autarquia Educacional de Serra Talhada (Aeset);

- Autarquia Educacional do Araripe (Aeda);

- Autarquia Belemita de Cultura, Desportos e Educação (ABCDE);

- Autarquia Educacional de Salgueiro (AESDS);

- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco (AEVSF).



"O Proupe é mais do que uma política pública: é um instrumento de transformação social, que tem impactado a vida de milhares de jovens e suas famílias, especialmente no interior do estado", destaca a secretária de CT&I de Pernambuco, Mauricélia Montenegro.



Segundo o Governo do estado, o edital integra as ações do Inova PE, programa estadual que prevê R$ 1,04 bilhão em investimentos para fortalecer a ciência, tecnologia e inovação. Para a formação e fixação de talentos, estão previstos R$ 393 milhões.



Desde 2024, foram lançadas 4.860 bolsas por meio do Proupe, sendo 3.300 bolsas no segundo semestre de 2024, 1.560 no primeiro semestre de 2025 e, agora, mais 1.560 bolsas.

