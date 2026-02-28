Sáb, 28 de Fevereiro

MUNDO

Prouradoria-Geral do México entrega corpo de "El Mencho" a sua família

"El Mencho", de 59 anos, era o traficante mais procurado pelo governo dos Estados Unidos

Esta captura de tela da emissora mexicana Milenio TV mostra uma imagem de Nemesio Oeguera Cervantes, também conhecido como Esta captura de tela da emissora mexicana Milenio TV mostra uma imagem de Nemesio Oeguera Cervantes, também conhecido como  - Foto: Alfredo Estrella/Milenio TV/AFP

A Procuradoria-Geral do México informou neste sábado (28) que entregou o corpo do poderoso traficante de drogas Nemesio "El Mencho" Oseguera, morto em uma operação militar, a seus familiares.

Antes de entregar os restos mortais do líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), a procuradoria realizou "testes genéticos" para confirmar a existência de "laços consanguíneos" entre quem solicitou o corpo e o líder do cartel, indicou a instituição em um comunicado.

O corpo de "El Mencho", morto durante uma operação militar no estado de Jalisco (oeste) no domingo passado, permanecia em instalações do Procuradoria-Geral na Cidade do México.

A emissora Televisa reportou mais cedo que carros funerários saíram do local, dirigindo-se para uma funerária no centro da capital.

"El Mencho", de 59 anos, era o traficante mais procurado pelo governo dos Estados Unidos, que oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 77 milhões na cotação atual).

Após sua morte, pistoleiros do CJNG incendiaram veículos e bloquearam estradas em 20 dos 32 estados do país.

Durante a operação e em choques armados posteriores, mais de 70 pessoas morreram, entre agentes de segurança e supostos criminosos, além de uma civil.

