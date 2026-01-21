A- A+

PERNAMBUCO Prova de vida: mais de 106 mil aposentados e pensionistas de Pernambuco devem fazer comprovação Procedimento é obrigatório e deve ser realizado no mês de aniversário do beneficiário, com tolerância de até 30 dias após a data

O governo de Pernambuco divulgou o cronograma para servidores aposentados e pensionistas do estado realizarem a prova de vida do ano de 2026. De acordo com a gestão, mais de 106 mil beneficiários precisam fazer a comprovação anual.

O procedimento é obrigatório e deve ser realizado no mês de aniversário do beneficiário, com tolerância de até 30 dias após a data. Se a comprovação não for feita nesse período, o pagamento do benefício será suspenso.

Todos os meses, a lista com os nomes dos servidores aposentados e pensionistas que precisam fazer a prova de vida daquele período será publicada no site da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de Pernambuco (Funape). O órgão vinculado à Secretaria de Administração do Estado conduz todo o processo.

A relação com os aniversariantes de janeiro, inclusive, já está disponível no portal da Fundação (confira também no fim da matéria).

Como realizar a Prova de Vida

A prova de vida é feita por meio do aplicativo Gov.br. O beneficiário deve baixá-lo e criar uma conta no sistema do Governo Federal, caso ainda não possua.

No mês de aniversário, o botão da comprovação de vida vai estar marcado com um sinal de alerta. Basta clicar no link e fazer o reconhecimento facial para confirmar que está vivo.

Atendimento presencial e documentos

Quem não conseguir baixar o aplicativo ou tiver dificuldade com o processo pode buscar orientações em uma das 16 agências da Funape em Pernambuco.

"É importante ressaltar que o reconhecimento facial é do beneficiário e não de seu representante legal ou procurador", destacou a pasta, em comunicado enviado à imprensa.

Em último caso, o segurado, representante legal ou procurador pode fazer a validação presencial em qualquer agência do banco Bradesco do país. Neste caso, é preciso levar os seguintes documentos:

Documento oficial com foto (RG, CNH ou carteira de órgão de classe);

Comprovante de situação cadastral no CPF;

Comprovante de residência do beneficiário e do representante legal ou procurador;

Documentos que comprovem a representação, como procuração registrada em cartório, além do motivo da ausência física do beneficiário, como atestado médico ou termos de tutela, guarda ou curatela.

Todos os documentos devem estar atualizados, em versão original ou cópia autenticada.

Prova de vida pode ser feita pelo gov.br. - Foto: Portal Gov/Divulgação

Residentes fora de Pernambuco e menores de idade

Servidores aposentados e pensionistas que vivem fora de Pernambuco podem seguir o mesmo processo pelo Gov.br ou ir a qualquer agência do Bradesco no estado onde moram.

Para os que moram no exterior, além do aplicativo, há a opção de levar toda a documentação à Embaixada do Brasil no país onde residem e concluir o processo presencialmente.

Já os pensionistas menores de 16 anos devem fazer a prova de vida exclusivamente de forma presencial, acompanhados de um representante legal, em uma agência do banco Bradesco. Isso acontece porque o aplicativo Gov.br ainda não está habilitado para esse público.



Confira, abaixo, a lista de aposentados e pensionistas de Pernambuco aniversariantes do mês de janeiro:





Aniversariantes de Janeiro 26 Prova de Vida by contato.genivaldohenrique

