Prova OAB 2025: gabarito preliminar do exame é divulgado; saiba como conferir
Resultado definitivo está previsto para 17 de setembro
O gabarito preliminar da primeira fase da 44º prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi divulgado na noite deste domingo. Também chamado de Exame de Ordem, a aprovação no certame é o requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O resultado definitivo está previsto para 17 de setembro, e os candidatos podem conferir o gabarito no site do órgão.
A primeira fase é composta por 80 questões de múltipla escolha. Segundo a OAB, a etapa objetiva abrange temas obrigatórios do curso de Direito, além de Direitos Humanos, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia, Direito Previdenciário, Direito Financeiro e Estatuto da Advocacia e da OAB, Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB.
A partir das 12h desta segunda-feira, dia 18, os candidatos poderão apresentar recursos — com prazo máximo até às 12h da próxima quarta-feira, dia 20. A segunda fase, também conhecida como prova prático-profissional, acontecerá no dia 19 de outubro.