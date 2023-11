A- A+

EDUCAÇÃO Provas do SSA 3 da UPE começam a ser aplicadas no domingo (19); confira o cronograma Mais de 13,5 mil candidatos concorrem a 1,8 mil vagas

Mais de 13,5 mil candidatos inscritos para a terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE) devem ir aos locais de provas a partir deste domingo (19). A instituição recomenda que o estudante chegue com no mínimo uma hora de antecedência para o início dos testes.

A prova irá começar às 8h15 e terminar às 12h45. Os portões serão abertos às 7h e fechados às 8h. Os candidatos devem levar cartão informativo, documento de identidade e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O segundo dia do SSA 3 será no domingo seguinte, 26 de novembro [confira o cronograma completo no final do texto].

Os candidatos concorrem a 1.800 vagas de 58 cursos de graduação em 12 campi da UPE na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão.

A UPE terá ainda 1.800 vagas oferecidas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC) para 2023.

No primeiro domingo, as provas serão de Redação e Língua Portuguesa (12 questões), Matemática (12 questões), Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol, com 10 questões) e Filosofia (8 questões). No total, a parte objetiva terá 42 questões de múltipla escolha.

Já no segundo dia de provas terá 58 questões distribuídas entre as disciplinas de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia. Somente sociologia terá oito questões. As demais são com 10 quesitos cada.

"A previsão para divulgação dos candidatos classificados que realizaram a terceira fase é até o dia 20 de fevereiro de 2024. Na mesma data também está prevista a publicação do Edital de Matrícula", informou a UPE.



Cronograma das provas



SSA 3

19 e 26 de novembro - manhã

SSA 1

3 e 10 de dezembro - manhã

SSA 2

3 e 10 de dezembro - tarde



