RECIFE Provas esportivas alteram trânsito no Recife neste domingo (15); confira os trajetos interditados CTTU organiza esquema especial com interdições no Centro e Zona Sul para garantir a segurança viária durante corridas e passeios ciclísticos

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) irá promover alterações no trânsito neste domingo (15), em função da realização de três eventos esportivos.

As interdições ocorrerão no Centro e na Zona Sul do Recife, com a atuação de agentes e orientadores de trânsito para garantir a segurança viária e fluidez durante as atividades esportivas.

No Bairro do Recife, as alterações começam às 6h com o Circuito Rede RespirÁlis, que promove uma corrida para conscientização sobre a asma.

A largada será no Cais da Alfândega, com dois percursos. O trajeto de 5 km segue pela Ponte do Limoeiro e avenida Prefeito Arthur Lima Cavalcanti até o Hospital da Marinha, onde os participantes retornam, enquanto o percurso de 10 km parte pela rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República, avenida Martins de Barros e Praça Dezessete, retornando ao ponto de largada. O evento termina por volta das 8h30.

Às 7h, tem início a 42ª edição da CICORRE – Etapa Torre Malakoff, também com largada no Bairro do Recife. O percurso inclui vias como a avenida Alfredo Lisboa, avenida Militar, Ponte do Limoeiro, avenida Prefeito Arthur Lima Cavalcanti e rua Dona Leonor Porto, com retorno à altura da Praça Onze de Junho, com distâncias de 4,5 km e 9 km. Os atletas da distância maior farão o trajeto duas vezes. A previsão é de liberação das vias até 9h.

Também às 7h, a Zona Sul recebe o Festival Vamos Passear, com saída nas imediações do Polo Pina, na avenida Boa Viagem. A programação inclui uma caminhada de 4 km, com ida até o Segundo Jardim e retorno ao ponto de largada, obstruindo parcialmente a avenida Boa Viagem.

Já o trajeto do ciclismo inclui vias como a avenida Antônio de Góes, Ponte Governador Paulo Guerra, Cais José Estelita (com obstrução total), Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, avenida Martins de Barros e Praça da República, com retorno ao ponto inicial.

O término do evento está previsto para as 9h30, com bloqueios sendo desfeitos de forma gradual conforme a finalização dos percursos.

A CTTU reforça que agentes e orientadores estarão distribuídos ao longo de todos os trajetos para auxiliar motoristas e pedestres. Em caso de dúvidas, o teleatendimento 24h da Autarquia pode ser acionado gratuitamente pelo número 0800.081.1078.

