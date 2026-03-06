A- A+

Mundo Provedora de imagens de satélite reterá por 96 horas fotos de países do Golfo atacados A empresa também indicou que "à medida que o conflito evolui, a área afetada pode mudar"

A Planet Labs PBC, uma provedora líder de imagens de satélite de alta resolução, anunciou nesta sexta-feira (6) que reterá por 96 horas as imagens dos países do Golfo que forem alvo de ataques com drones iranianos.

As imagens produzidas por esta empresa com sede na Califórnia costumam estar disponíveis quase de imediato para seus clientes, incluindo a AFP e outros meios de comunicação, empresas e pesquisadores.

A empresa declarou em uma mensagem aos clientes que a medida era "temporária" e obedece seu "compromisso com práticas responsáveis de uso de dados e com a segurança de pessoal", desde o início da guerra no Oriente Médio.

A Planet Labs não detalhou se agiu a pedido das autoridades dos Estados Unidos. As imagens do Irã não estão incluídas na determinação.

"Todas as imagens novas recolhidas sobre os Estados do Golfo e as zonas de conflito adjacentes (sem incluir o Irã) estarão sujeitas a um atraso obrigatório de 96 horas antes que sejam disponibilizadas em nosso arquivo", indicou a companhia. "Esta medida pretende impedir que atores adversários coloquem em perigo a segurança do pessoal dos países aliados e parceiros da Otan, assim como a dos civis", acrescentou.

A empresa também indicou que "à medida que o conflito evolui, a área afetada pode mudar".

A Planet Labs já havia imposto um atraso de 30 dias às imagens feitas do território palestino de Gaza, devastado por Israel.

Vantor, outra fornecedora americana anteriormente conhecida como Maxar, nunca divulgou imagens das bases militares das forças militares dos Estados Unidos ou de seus aliados.

Veja também