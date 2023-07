Provence francesa busca turismo que consome menos água

A- A+

Na Provence, uma das zonas mais turísticas de França, vem faltando água, por conta da mudança climática, e os hotéis e campings buscam soluções para consumir menos deste importante recurso.

"Renovamos completamente os banheiros, trocamos as torneiras e instalamos economizadores de água em todos os lugares. Fazemos regas razoáveis e diversificamos a vegetação com espécies mais austeras em termos de água", relatou Lionel Davin, diretor do camping intercomunal de Brégoux, no departamento de Vaucluse.

Desta forma, "o consumo de água se previa em cerca de 30%", um resultado importante em um dos departamentos da Provence, onde as primeiras restrições ao uso de água foram impostas este ano desde meados de abril, no início da primavera (outono no Brasil).

As cidades da Provença são frequentemente mencionadas como as "mais bonitas" do mundo, e o turismo tem um grande impacto económico, com uma receita anual superior a 1,3 mil milhões de euros, correspondendo a 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB) departamental (estadual), segundo um estudo até 2020.

- Projeto-piloto -

Mas o turismo custa caro aos recursos naturais, principalmente a água. Segundo a Agência Francesa para a Transição Ecológica (Ademe), as áreas mais turísticas podem triplicar seu consumo per capita de água no verão.

Para promover um turismo mais "sustentável", um projeto-piloto denominado VPA, com profissionais voluntários, está fazendo visitas a cerca de 30 estabelecimentos para fazer o balanço das infraestruturas e das práticas adotadas, e sugerir melhorias.

Trata-se de “acompanhar os atores para mudar sua oferta”, explica Emilie André, responsável pelas missões da VPA.

Depois, propõem um inventário detalhado de possíveis “ecossoluções”, “oferecendo engenharia financeira”, como os fundos atribuídos pela Ademe ao setor turístico, que chegarão a mais de 30 milhões de euros em 2023-24.

Uma estratégia que pode interessar a Lionel Davin, já que a conta de água do seu camping beira os 20.000 euros ao ano, apesar de nunca esvaziar a piscina, construída há alguns anos para atrair uma clientela mais familiar.

Para reduzir ainda mais o consumo, Davin considera usar um sistema de pulseiras eletrônicas, oferecendo aos clientes um volume básico e cobrando quando o limite for ultrapassado. Também está disponível uma torneira infravermelha, que regula o uso.

- Cascalho em vez de grama -

"Passamos a onda de calor do verão passado completando o nível da piscina", diz Emilie Brès, proprietária de um hotel em Lagnes, ao leste de Luberon.

Desde então, investiu-se 11 mil euros numa cobertura isolante para piscinas, que funciona com energia solar, limitando a evaporação. Também se trocou um jacuzzi, com uma ajuda de 10.000 euros da Ademe.

Investimentos “que nos permitem economizar água em termos ecológicos, mas também biológicos, uma vez que as nossas contas caíram”, afirmou Emilie.

Os foram banheiros com pulverizadores para reduzir o consumo da torneira, e a grama do pátio foi substituída por uma elegante gravilha branca, o que significou significativamente a rega.

Brès diz que “as pessoas estão mais conscientes do lugar que a ecologia deve ocupar no turismo”, mas vários “coletivos” locais duvidam disso e são contra projetos hoteleiros que consideram que consomem muitos recursos.

A associação France Nature Environnement (FNE) apoia.

"Os recursos são insuficientes em relação às necessidades", sublinha Patrick Faure, do escritório da FNE-Vaucluse.

