A- A+

SAÚDE Província do Canadá lança plano para combater doença do "cervo zumbi"; entenda Enfermidade está se espalhando pelo continente norte americano, com casos já registrados nos Estados Unidos

A província canadense da Colúmbia Britânica anunciou um plano para combater a propagação da doença debilitante crônica, também conhecida como doença do cervo zumbi.



A enfermidade tem se espalhado pela América do Norte. Em dezembro do ano passado, o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, e o Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Wyoming (WGFD, na sigla em inglês) confirmaram terem detectado a doença na área.

A estratégia canadense foi anunciada após dois casos da doença terem sido registrados em cervos no final de janeiro. A partir de agora, qualquer animal dessa família, que inclui alces e renas, atropelado deverá ser testado. O transporte e descarte desses animais também será submetido a controle das autoridades, com restrições mais rigorosas.

A doença é fatal e atinge principalmente espécies da família dos cervídeos. O sistema nervoso e o cérebro são infectados, e, com isso, os animais ficam letárgicos, tropeçando e babando. Por isso, a enfermidade ficou conhecida como "doença do cervo zumbi".

Ainda existem dúvidas se essa doença tem condições de passar por mutações que a tornem contagiosa entre humanos. "Não há evidências diretas de que a doença possa ser transmitida aos humanos e não houve casos da doença em humanos", disse a província da Colúmbia Britânica em nota.





— Em nossos modelos experimentais, é muito provável que ela possa infectar humanos. Isso já aconteceu antes? Não há nenhuma evidência positiva que permita afirmar que um ser humano teve esta doença devido ao consumo de carne de veado (...) Mas isso acontecerá no futuro? Muito provavelmente, sim — disse, por sua vez, Hermann Schätzl, reitor associado de pesquisa da escola de veterinária da Universidade de Calgary, ao jornal britânico The Guardian.

O que é a Doença do 'cervo zumbi'?

Por anos, a Doença Debilitante Crônica, causada por príons se espalha pela América do Norte, com preocupações manifestadas principalmente por caçadores que observaram veados com comportamentos estranhos.

Os príons causam alterações nos cérebros e sistemas nervosos dos hospedeiros, que os deixam babando, letárgicos, emaciados, cambaleantes e com um característico "olhar vago", que levou alguns a chamarem de "doença dos cervos zumbis". O quadro é fatal, sem tratamentos ou vacinas conhecidos.

Como é a transmissão da Doença do 'cervo zumbi'?

A doença é transmitida por contato direto entre animais ou indiretamente por meio do contato com partículas infecciosas que persistem no ambiente, como fezes, solo ou vegetação, e o efeito a longo prazo em cervos e alces é incerto.

"Doença com implicações ecológicas"

Segundo o veterinário e ex-chefe de saúde animal do Fish & Wildlife Service, Thomas Roffe, a descoberta da doença em Yellowstone, cujo ecossistema sustenta a maior e mais diversificada variedade de grandes mamíferos selvagens nos EUA, representa um importante alerta público.

— Esse caso coloca a CWD no radar de atenção generalizada de maneiras que não estava antes — e isso, ironicamente, é algo bom. É uma doença que tem enormes implicações ecológicas — conta ao The Guardian.

Roffe previu a chegada da Doença Debilitante Crônica a Yellowstone há décadas e alertou que tanto o governo federal quanto o estado de Wyoming precisavam tomar medidas agressivas para ajudar a desacelerar a propagação. Os alertas ignorados trarão consequências para os milhões de visitantes que vão ao parque a cada ano.

Veja também

MUNDO "Amigável, acessível, inclusiva": veja qual é a cidade do mundo premiada pela diversidade