LGBTQIAPN+ Próxima de virar Patrimônio, a 15ª Parada da Diversidade do Recife toma as ruas de Dois Unidos Expectativa da organização era de 50 mil pessoas no evento, que ocorre neste domingo (24)

A 15ª Parada da Diversidade do Recife acontece na tarde deste domingo (24), no bairro de Dois Unidos, Zona Norte da cidade. Este ano, o tema do evento é “Periferia é livre para ser do jeito que é” e tem organização do Grupo de cidadania homossexuais de Pernambuco - GCHP. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas passem pelo evento nesta edição.

"A Parada da Diversidade do Recife, em Dois Unidos, é a primeira parada de bairro do estado de Pernambuco. O tema deste ano destaca que a periferia é livre para ser do jeito que é, e agora, com essa conquista da aprovação na Câmara dos Vereadores como Patromônio Cultural Imaterial do Recife, é ainda mais especial. Foi uma luta, mas graças a Deus conquistamos e agradecemos pela Câmara de Vereadores por terem aprovado esse projeto", conta Ricardo Santos, fundador da Parada da Diversidade.



Marcando a 15ª Parada da Diversidade do Recife, foi aprovado, este ano, na Câmara dos Vereadores, o Projeto de Lei nº 295/22, do vereador Ivan Moraes (PSOL), que torna o evento Patrimônio Cultural Imaterial da cidade.

"A Parada já acontece há muito tempo e recentemente conseguimos que fosse aprovada o Projeto de Lei que garante que ela seja Patrimônio Imaterial da nossa cidade e que de fato é. Recife tem várias Paradas da Diversidade, paradas que celebram em todos os campos da sexualidade e do gênero, que existe em todas as periferias do Recife e a de Dois Unidos representa isso muito bem", conta o vereador Ivan Moraes.

Joelma Barbosa, de 46 anos, conta que frequenta a Parada da Divresidade do Recife há três anos ao lado de sua companheira, Edvania da Silva Pereira. "Para mim, a Parada é um momento muito importante, porque nós temos que ser respeitadas por todos. Tem gente que nos descriminam, às vezes chegam até a matar, mas a gente só pede o respeito que a gente merece. Afinal, todos somos iguais", conta.

Gilberto Chaprão, de 32 anos, também destaca a importância da Parada da Diversidade do Recife não só para ele, mas para todos. "É um momento maravilhoso, ímpar na história da diversidade. Não é o momento de implorar para que as pessoas nos aceitem, é para que elas nos respeitem. Aqui não é um ambiente só LGBTQIA+, é um ambiente que acolhe todos, que todos podem participar. Eu participo há três anos e para mim é demais estar aqui de novo", comenta.

A Parada da Diversidade do Recife surgiu em 2009 e só cresceu de lá para cá. Na primeira edição, de acordo com a organização, foram reunidas cerca de 20 mil pessoas e, nos anos seguintes, o número apenas aumentou.

Shows

A cantora Dany Myler, principal atração da 15ª Parada da Diversidade do Recife, subiu ao palco por volta das 15h30 e agitou o público presente. Às 17h30, um trio elétrico saiu nas ruas do bairro de Dois Unidos para finalizar a festa.

"A Parada da Diversidade de Dois Unidos é uma das paradas mais esperadas da Região Metropolitana do Recife. Estou muito feliz de estar fazendo parte de mais um ano desse movimento que é tão necessário para a comunidade LGBTQIAPN+. Não é só sobre festa. É festa, sim, porque traz toda essa alegria, mas a gente também está falando sobre direito, inclusão e respeito. E essa é a mensagem mais importante", conta a cantora Dany Myler.

