A- A+

Notícia Próxima fase das obras do Canal do Fragoso será retomada segunda (25) Atual administração da Cehab destravou trâmites administrativos que emperravam a execução do contrato.

A Companhia de Habitação e Obras de Pernambuco (Cehab) tornou público o extrato do contrato celebrado com a Construtora Ancar para a realização de obras de infraestrutura viária na II Perimetral Metropolitana Norte, conhecida também como Via Metropolitana Norte, que abrange o Canal do Fragoso.

Com isso, a empresa contratada começa os trabalhos nesta segunda-feira (25), após a atual administração da Cehab conseguir destravar trâmites administrativos que emperravam a execução do contrato em virtude de problemas de execução com a empresa anterior.

O contrato abrange uma série de intervenções, que incluem terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação e paisagismo das vias marginais ao Canal do Fragoso, no trecho entre a rua Bom Jardim até a Avenida Sérgio G. Vasconcelos. Além disso, estão previstas ligações com as ruas já existentes e construção de lajes de transição.

Esta licitação, datada de 2021, refere-se a um trecho pendente que ainda não havia sido concluído, visando assim completar a infraestrutura necessária para a região. A vigência do contrato é de 14 meses, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2025, num valor total de investimento de R$ 23 milhões.

Histórico



A primeira etapa da obra do Canal do Fragoso, em Olinda, foi iniciada em março de 2013. Esse trecho foi concluído em fevereiro de 2020 e executou 2,3 km de canal e oito pontilhões.

Já a segunda etapa das obras de revitalização do Canal do Fragoso, iniciada em 2019, previa o alargamento e o revestimento que fazem parte das intervenções urbanísticas na Via Metropolitana Norte. A obra é composta por 2,2 km de canal, alças de acesso a PE-15, quatro pontilhões e 6,1 km de vias marginais que ligam a rodovia à ponte do Janga. Hoje, o projeto da Via Metropolitana é dividido em cinco fases.

Na Fase 1, a pavimentação de faixas de rolamento às margens do canal está em fase de convite às empresas remanescentes da licitação após distrato unilateral, com saldo remanescente de R$ 5.154.214,64. Na Fase 2, em execução, a construção das alças de acesso enfrenta desafios como desapropriações e remoção de interferências, com contrato de R$ 24.912.308,05. A Fase 3, destravada nesta semana, visa a pavimentação de vias marginais até a Avenida Sérgio G. Vasconcelos, com saldo contratual de R$ 23.108.840,61.

Na Fase 4, em execução, ocorre o alargamento e revestimento do canal até a ponte de Rio Doce, com saldo contratual de R$ 51.733.748,71 e previsão de conclusão para o primeiro semestre deste ano. Por fim, a Fase 5, com resultado de licitação em fase de homologação para contratação com o vencedor, prevê alargamento do canal até a Ponte do Janga, com 1,1 km de vias marginais, com recursos previstos de R$ 127 milhões, sendo parte proveniente do PAC do governo federal. A obra tem prazo de 18 meses para conclusão.

Veja também

CONFLITO Ataque terrorista em Moscou: veja cronologia de atentados contra a Rússia