espaço Próxima Lua Rosa acontecerá em 23 de abril e poderá ser vista do Brasil; entenda Apesar do nome, a Lua cheia deste mês de abril não terá cor diferente do normal

Batizada de "Lua Rosa", a Lua Cheia do mês de abril está prevista para acontecer na próxima terça-feira, dia 23. Apesar do nome, o satélite não terá uma coloração diferente da normal. Saiba mais abaixo.

No Brasil, a Lua cheia deste mês deverá ser observável a partir das 20h49. A origem do nome está em povos indígenas do hemisfério norte, onde não é incomum dar nomes "especiais" ao fenômeno. Costumam ser levadas em consideração, por exemplo, os tipos de colheitas realizadas em cada lua na hora de batizar a lua daquele mês.

O nome da Lua Rosa surge do crescimento da flox terrestre, uma flor com tom rosado que nasce na América do Norte, segundo o Observatório Nacional.

Luas cheias e superluas

Em 2024 terá 12 luas cheias, e duas delas se qualificam como superluas. As definições de uma superlua podem variar, mas o termo geralmente denota uma lua cheia que é mais brilhante e mais próxima da Terra do que o normal e, portanto, parece maior no céu noturno.

Segundo alguns astrônomos, o fenômeno ocorre quando a lua está dentro de 90% do perigeu – que é quando ela chega ao ponto mais próximo da Terra em órbita.

Calendário Lunar de 2024

25 de janeiro de 2024: Wolf Moon (Lua do Lobo)

24 de fevereiro de 2024: Snow Moon (Lua de Neve)

25 de março de 2024: Worm Moon (Lua de Minhoca)

23 de abril de 2024: Pink Moon (Lua Rosa)

23 de maio de 2024: Flower Moon (Lua das Flores)

21 de junho de 2024: Strawberry Moon (Lua de Morango)

21 de julho de 2024: Buck Moon (Lua dos Cervos)

19 de agosto de 2024: Sturgeon Moon (Lua do Esturjão)

17 de setembro de 2024: Harvest Moon (Lua da Colheita) (super)

17 de outubro de 2024: Hunter’s Moon (Lua do Caçador) (super)

15 de novembro de 2024: Beaver Moon (Lua do Castor)

15 de dezembro de 2024: Cold Moon (Lua Fria)

