NEGOCIAÇÃO Próxima rodada do diálogo EUA-Irã programada para sábado em Roma Segundo o ministério iraniano, as conversas se concentrarão apenas no tema nuclear e na flexibilização das sanções

A próxima rodada de negociações entre representantes dos Estados Unidos e Irã acontecerá no sábado (19) em Roma, anunciaram fontes diplomáticas nesta segunda-feira (14).

As conversas "ocorrerão na capital italiana", disse o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Caspar Veldkamp. Fontes diplomáticas em Roma disseram à AFP que o diálogo acontecerá no sábado.



O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, e o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, participaram em um primeiro ciclo de conversações no sábado (12) em Omã.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou no domingo que as conversas programadas para o próximo fim de semana continuarão sendo "indiretas", com a mediação de Omã.

Segundo o ministério iraniano, as conversas se concentrarão apenas no tema nuclear e na flexibilização das sanções.

Durante seu primeiro mandato, Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo assinado em 2015 entre o Irã e as grandes potências mundiais sobre o programa nuclear de Teerã, para limitar suas atividades a fins civis, em troca da suspensão das sanções.

