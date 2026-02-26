Próximos dias serão de chuva em todo o estado de Pernambuco; confira tendência da Apac
Chuvas com maior intensidade estão previstas para o Agreste e Sertão do estado
Todas as regiões de Pernambuco devem registrar chuvas nos próximos dias, segundo tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) que prevê maior intensidade para o Agreste e Sertão do estado.
Nesta quinta-feira (26), pancadas de chuva de forma isolada devem ocorrer no período da tarde e noite, de fraca a moderada, na Região Metropolitana do Recife (RMR). São aguardadas precipitações de mesma intensidade na Mata Norte e Agreste.
Já para a Mata Sul, a previsão é de chuvas moderadas. No Sertão, onde está válido um alerta laranja, de Estado de Atenção, a precipitação deve ser de moderada a forte.
Para esta sexta-feira (27), o informe indica chuvas de fraca a moderada para a RMR e Zona da Mata Norte. Já para a Mata Sul, Agreste e Sertão do estado, a tendência aponta para precipitações moderadas.
No sábado (28), o Sertão do São Francisco deve registrar chuvas mais intensas, de moderadas a fortes. Chuvas de fracas a moderadas estão previstas para o Agreste e Sertão de Pernambuco, e fracas para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul.
As chuvas seguem no domingo (1º), quando devem afetar o Agreste e Sertão com intensidade moderada, e RMR e Matas Norte e Sul de fraca a moderada.
Mais chuvas na próxima semana
Também são aguardadas precipitações no início da próxima semana. Na segunda-feira (2), o Agreste e Sertão seguem com intensidade moderada, enquanto está prevista chuva de fraca a moderada na Mata Sul, e de fraca na RMR e Mata Norte.
A terça-feira (3) será de chuvas fracas na RMR, Matas Norte e Sul e Agreste, e moderadas para o Sertão do estado.
Confira previsão da Apac para esta quinta-feira (26) e tendência de precipitação para os próximos dias em Pernambuco:
Quinta-feira (26)
Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;
Mata Norte - Fraca a moderada;
Mata Sul - Moderada;
Agreste - Moderada a forte;
Sertão de Pernambuco - Moderada a forte;
Sertão de São Francisco - Moderada a forte.
Sexta-feira (27)
Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;
Mata Norte - Fraca a moderada;
Mata Sul - Moderada;
Agreste - Moderada;
Sertão de Pernambuco - Moderada;
Sertão de São Francisco - Moderada.
Sábado (28)
Região Metropolitana do Recife - Fraca;
Mata Norte - Fraca;
Mata Sul - Fraca;
Agreste - Fraca a moderada;
Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada;
Sertão de São Francisco - Moderada a forte.
Domingo (1º)
Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;
Mata Norte - Fraca a moderada;
Mata Sul - Fraca a moderada;
Agreste - Moderada;
Sertão de Pernambuco - Moderada;
Sertão de São Francisco - Moderada.
Segunda-feira (2)
Região Metropolitana do Recife - Fraca;
Mata Norte - Fraca;
Mata Sul - Fraca a moderada;
Agreste - Moderada;
Sertão de Pernambuco - Moderada;
Sertão de São Francisco - Moderada.
Terça-feira (3)
Região Metropolitana do Recife - Fraca;
Mata Norte - Fraca;
Mata Sul - Fraca;
Agreste - Fraca;
Sertão de Pernambuco - Moderada;
Sertão de São Francisco - Moderada.