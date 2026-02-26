A- A+

Chuvas em Pernambuco Próximos dias serão de chuva em todo o estado de Pernambuco; confira tendência da Apac Chuvas com maior intensidade estão previstas para o Agreste e Sertão do estado

Todas as regiões de Pernambuco devem registrar chuvas nos próximos dias, segundo tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) que prevê maior intensidade para o Agreste e Sertão do estado.

Nesta quinta-feira (26), pancadas de chuva de forma isolada devem ocorrer no período da tarde e noite, de fraca a moderada, na Região Metropolitana do Recife (RMR). São aguardadas precipitações de mesma intensidade na Mata Norte e Agreste.



Já para a Mata Sul, a previsão é de chuvas moderadas. No Sertão, onde está válido um alerta laranja, de Estado de Atenção, a precipitação deve ser de moderada a forte.

Para esta sexta-feira (27), o informe indica chuvas de fraca a moderada para a RMR e Zona da Mata Norte. Já para a Mata Sul, Agreste e Sertão do estado, a tendência aponta para precipitações moderadas.

No sábado (28), o Sertão do São Francisco deve registrar chuvas mais intensas, de moderadas a fortes. Chuvas de fracas a moderadas estão previstas para o Agreste e Sertão de Pernambuco, e fracas para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul.

As chuvas seguem no domingo (1º), quando devem afetar o Agreste e Sertão com intensidade moderada, e RMR e Matas Norte e Sul de fraca a moderada.

Mais chuvas na próxima semana

Também são aguardadas precipitações no início da próxima semana. Na segunda-feira (2), o Agreste e Sertão seguem com intensidade moderada, enquanto está prevista chuva de fraca a moderada na Mata Sul, e de fraca na RMR e Mata Norte.

A terça-feira (3) será de chuvas fracas na RMR, Matas Norte e Sul e Agreste, e moderadas para o Sertão do estado.

Confira previsão da Apac para esta quinta-feira (26) e tendência de precipitação para os próximos dias em Pernambuco:

Quinta-feira (26)

Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;

Mata Norte - Fraca a moderada;

Mata Sul - Moderada;

Agreste - Moderada a forte;

Sertão de Pernambuco - Moderada a forte;

Sertão de São Francisco - Moderada a forte.

Sexta-feira (27)

Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;

Mata Norte - Fraca a moderada;

Mata Sul - Moderada;

Agreste - Moderada;

Sertão de Pernambuco - Moderada;

Sertão de São Francisco - Moderada.

Sábado (28)

Região Metropolitana do Recife - Fraca;

Mata Norte - Fraca;

Mata Sul - Fraca;

Agreste - Fraca a moderada;

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada;

Sertão de São Francisco - Moderada a forte.

Domingo (1º)

Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;

Mata Norte - Fraca a moderada;

Mata Sul - Fraca a moderada;

Agreste - Moderada;

Sertão de Pernambuco - Moderada;

Sertão de São Francisco - Moderada.

Segunda-feira (2)

Região Metropolitana do Recife - Fraca;

Mata Norte - Fraca;

Mata Sul - Fraca a moderada;

Agreste - Moderada;

Sertão de Pernambuco - Moderada;

Sertão de São Francisco - Moderada.

Terça-feira (3)

Região Metropolitana do Recife - Fraca;

Mata Norte - Fraca;

Mata Sul - Fraca;

Agreste - Fraca;

Sertão de Pernambuco - Moderada;

Sertão de São Francisco - Moderada.

