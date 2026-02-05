PrPEpara a Prevenção!: Recife oferta serviços contra ISTs em unidades de saúde; confira locais

A- A+

Serviços de prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo testagens rápidas, atendimento clínico, acolhimento e dispensação para a profilaxia PrEP, serão ofertados em quatro unidades de saúde do Recife neste mês de fevereiro.



Com foco no período carnavalesco, a ação denominada "PrPEpara a Prevenção!", será realizada a partir deste sábado (7), no Serviço de Atenção Especializada (SAE) Lessa de Andrade, no bairro da Madalena, na Zona Oeste.



O cronograma também inclui as Policlínicas do Pina, na Zona Sul; Waldemar de Oliveira, na área central do Recife; e Clementino Fraga, na Zona Norte da capital (confira datas e endereços ao final do texto).



Segundo a Prefeitura do Recife, a ação garante o acesso a acolhimento e aconselhamento, testagens rápida para sífilis, HIV e hepatite B e C, com resultados em até 20 minutos, distribuição de preservativos masculino e feminino e géis íntimos lubrificantes, além da dispensação para a profilaxia PrEP.



Para acessar os serviços, é necessário comparecer a uma das unidades de saúde munido de comprovante de residência do Recife. É preciso ter mais de 12 anos para a testagem e maior de 15 anos para PrEP.

A gestão municipal destaca que, em caso de testagem positiva, o usuário é acolhido no próprio SAE ou encaminhado a um serviço de referência para tratamento adequado. Também recebe aconselhamento com foco no comportamento sexual para entendimento do risco do usuário.

"O nosso objetivo é aumentar o acesso da população à prevenção combinada, com múltiplas estratégias para prevenir HIV, ISTs e hepatites virais, levando em consideração as necessidades e contextos de cada indivíduo”, afirma o coordenador do Setor da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro.

Confira a programação do PrEPara a Prevenção! deste mês de fevereiro:

07/02 - SAE Lessa de Andrade (8h às 17h)

Endereço: Estrada dos Remédios, 2416 – Madalena



14/02 - Policlínica Clementino Fraga (8h às 15h)

Edição especial Galo da Madrugada

Endereço: Rua Japaratuba, 260 – Vasco da Gama



21/02 - SAE Gouveia de Barros / funcionando temporariamente na Policlínica Waldemar de Oliveira (8h às 16h)

Endereço: Rua do Pombal, 115 – Santo Amaro



28/02 - Policlínica do Pina (8h às 17h)

Endereço: Av. República do Líbano, 355 – Pina

Veja também