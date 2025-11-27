Psicanálise: evento discute atendimento à população e propõe práticas no SUS
Encontro no Recife reúne profissionais para debater experiências e possibilidades de atuação na rede pública
O uso da psicanálise em espaços públicos de saúde será debatido neste sábado (29), na Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire), no bairro da Boa Vista. O encontro, gratuito, abordará experiências pioneiras de aplicação das práticas freudiano-lacanianas na Região Metropolitana e discutirá como ampliar o atendimento à população usuária do SUS.
Leia também
• Prefeito do Recife destaca construção de reservatórios para reduzir alagamentos na cidade
• Segundo dia do SSA3 da UPE acontece neste domingo (30)
• Concurso Unificado de Pernambuco prorroga inscrições até domingo (30)
Segundo a organização, a proposta é recuperar iniciativas já realizadas e refletir sobre sua aplicabilidade hoje. A psicanalista Débora Rocha destacou que a questão acompanha debates antigos na área.
“Freud já antevia ao futuro da psicanálise o atendimento às camadas financeiramente empobrecidas da população, concebendo que, para além dos tratamentos cirúrgicos e medicamentosos oferecidos pela saúde pública, haveria que se oferecer escuta à ampla quantidade de pessoas acometidas de miséria neurótica”, afirmou.
O evento é organizado por Débora Rocha, Felipe Pessoa, Laura Oliveira e Luiz Felipe Andrade.
Estrutura e mesas temáticas
A programação inclui duas mesas de discussão, com temas como transmissão da psicanálise, práticas clínicas sem divã, Reforma Psiquiátrica, atuação em instituições públicas e desafios da orientação lacaniana nos serviços de saúde.
Haverá ainda debates abertos ao público após cada mesa.
Programação
7h30 - credenciamento
8h - Mesa de Abertura - Luíza Bradley (CFL); Anna Aline Coutinho (Fafire); Débora Rocha (Comissão Organizadora)
8h30 às 9h30 - Mesa 1 - Coordenação: Laura Oliveira
• Psicanálise: os lugares da transmissão (Lia da Fonte)
• Incidências sobre uma prática (Manoel Ferreira)
• os desafios e possibilidades do exercício da psicanálise sem divã nem luz ambiente (Socorro Trindade)
9h30 às 10h - Debate aberto ao público
10h às 10h30 - Pausa para o café
10h30 às 11h30 - Mesa 2 - Coordenação: Felipe Pessoa
• O percurso de uma analista nos caminhos da Reforma Psiquiátrica (Cristina Mendonça)
• A psicanálise na instituição pública: uma longa trajetória (Rossane Wanderley)
• Desafios da clínica de orientação lacaniana nos serviços públicos de saúde (Silvia Farias)
11h30 às 12h - Debate aberto ao público
12h - Encerramento - Luiz Felipe Andrade
Serviço
Encontro “Algumas experiências pioneiras em psicanálise Freud Lacaniana Aplicadas à Saúde Pública na Região Metropolitana do Recife”
Data: Sábado (29)
Horário: 8h às 12h (credenciamento às 7h30)
Local: Fafire - Boa Vista, Recife
Entrada: Gratuita (150 vagas)
Com informações da assessoria