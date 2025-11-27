A- A+

Evento Psicanálise: evento discute atendimento à população e propõe práticas no SUS Encontro no Recife reúne profissionais para debater experiências e possibilidades de atuação na rede pública

O uso da psicanálise em espaços públicos de saúde será debatido neste sábado (29), na Faculdade Frassinetti do Recife (Fafire), no bairro da Boa Vista. O encontro, gratuito, abordará experiências pioneiras de aplicação das práticas freudiano-lacanianas na Região Metropolitana e discutirá como ampliar o atendimento à população usuária do SUS.

Segundo a organização, a proposta é recuperar iniciativas já realizadas e refletir sobre sua aplicabilidade hoje. A psicanalista Débora Rocha destacou que a questão acompanha debates antigos na área.

“Freud já antevia ao futuro da psicanálise o atendimento às camadas financeiramente empobrecidas da população, concebendo que, para além dos tratamentos cirúrgicos e medicamentosos oferecidos pela saúde pública, haveria que se oferecer escuta à ampla quantidade de pessoas acometidas de miséria neurótica”, afirmou.

O evento é organizado por Débora Rocha, Felipe Pessoa, Laura Oliveira e Luiz Felipe Andrade.

Estrutura e mesas temáticas

A programação inclui duas mesas de discussão, com temas como transmissão da psicanálise, práticas clínicas sem divã, Reforma Psiquiátrica, atuação em instituições públicas e desafios da orientação lacaniana nos serviços de saúde.

Haverá ainda debates abertos ao público após cada mesa.

Programação

7h30 - credenciamento

8h - Mesa de Abertura - Luíza Bradley (CFL); Anna Aline Coutinho (Fafire); Débora Rocha (Comissão Organizadora)

8h30 às 9h30 - Mesa 1 - Coordenação: Laura Oliveira

• Psicanálise: os lugares da transmissão (Lia da Fonte)

• Incidências sobre uma prática (Manoel Ferreira)

• os desafios e possibilidades do exercício da psicanálise sem divã nem luz ambiente (Socorro Trindade)

9h30 às 10h - Debate aberto ao público

10h às 10h30 - Pausa para o café

10h30 às 11h30 - Mesa 2 - Coordenação: Felipe Pessoa

• O percurso de uma analista nos caminhos da Reforma Psiquiátrica (Cristina Mendonça)

• A psicanálise na instituição pública: uma longa trajetória (Rossane Wanderley)

• Desafios da clínica de orientação lacaniana nos serviços públicos de saúde (Silvia Farias)

11h30 às 12h - Debate aberto ao público

12h - Encerramento - Luiz Felipe Andrade

Serviço

Encontro “Algumas experiências pioneiras em psicanálise Freud Lacaniana Aplicadas à Saúde Pública na Região Metropolitana do Recife”

Data: Sábado (29)

Horário: 8h às 12h (credenciamento às 7h30)

Local: Fafire - Boa Vista, Recife

Entrada: Gratuita (150 vagas)

Com informações da assessoria

Veja também