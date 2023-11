A- A+

Relacionamento Psicólogo lista as 5 chaves para um amor saudável; conheça Especialista comenta características de casais que dão certo

"O amor é o reino que mais sangue derramou. E como lidamos com isso na nossa cultura e sociedade, é um problema de saúde pública. As pessoas sofrem muito por amor. Deveriam criar um Ministério para isso. Cerca de 60% das consultas psicológicas têm a ver com amor e desamor", reflete Walter Riso, doutor em psicologia especializado em terapia cognitiva e escritor.

Durante uma palestra, o especialista, inquieto a respeito do futuro que se aproxima para os relacionamentos amorosos, comenta que atrocidades foram e são cometidas por amor. Por isso, questiona o que casais que trabalham bem fazem para ter sucesso. Assim, fornece as cinco chaves principais para o sucesso.

Reciprocidade

Isso permitirá dar e receber da mesma forma, agindo em equipe, em equilíbrio e para que nenhuma das partes sinta que dá mais que a outra, pois isso gera um desequilíbrio que no longo prazo pode fazer com que o relacionamento não prospere. Para o psicólogo, a fórmula correta seria que "não há dominação nem submissão, ou seja, é um vaivém".

Não há relação de domínio de um sobre o outro acrescenta Riso. Para ele, os casais que funcionam bem são democráticos, horizontais.

Territorialidade

Para que os casais sejam saudáveis e duradouros, não precisam ser totalmente sobrepostos. Onde essas características prevalecem, não há espanto, não há surpresa, você pode prever o comportamento do outro e eu fico entediado com isso diz Riso.

Para o especialista, o humor é outra qualidade fundamental em uma relação a dois, aspecto que considera essencial e que não pode faltar.

Se tiverem que explicar a piada que fizeram ao parceiro, separem-se afirma.



Foto: @stickerside/Freepik

E embora existam questões e momentos que são obviamente partilhados entre ambas as partes envolvidas na relação, "é também necessário ter um espaço de reserva pessoal, pensado inteiramente para um, onde o outro não cabe e não deve se envolver". O especialista ainda explica que uma estratégia para perceber se essa premissa se cumpre é atentar se há espanto, surpresa e humor diante do outro.

Sensibilidade e dedicação

Sua dor me machuca, sua alegria me deixa feliz, mas se sua dor não me machuca e sua alegria não me faz feliz, não há compaixão nem parabéns explica o especialista.

Por compaixão, ele se refere a compartilhar a dor, "mas se o seu sofrimento não me atinge, então 'o que você está fazendo comigo?', eu não te mereço", como menciona Riso. "Quem não machuca o seu desconforto não te merece", define ainda o psicólogo. Segundo ele, essa situação se chama "ternura" e implica "não esmagar o outro comigo mesmo". Inclusive, "às vezes tenho que existir menos para que você possa estar aí", acrescenta.



Foto: @lookstudio/Freepik

Admiração

Pode haver admiração sem amor, por exemplo por um professor, mas não pode haver amor sem admiração reflete Riso.

Esse sentimento é muito visto nas tarefas, quando as pessoas estão realizando alguma atividade diária ou enfrentam com sucesso momentos complicados em que tiveram que superar obstáculos.

Durante a pandemia aconteceu comigo que muitos pacientes me ligaram para reclamar dos parceiros. O que aconteceu foi que quando começaram a passar o dia todo juntos em casa, começaram a ver coisas um no outro que nunca tinham notado antes porque talvez fossem apenas um casal de fim de semana e quando se reuniam também estavam com os filhos, o que os deixava distraídos e sem prestar atenção conta Riso.

Respeito ao próximo

Por fim, o psicólogo esclarece que o respeito ao próximo nada tem a ver com medo ou veneração.

Se você adora o seu parceiro, você não tem um parceiro, mas um professor espiritual. Adorar é se jogar aos pés e idealizar o outro a tal ponto que tenho que me tornar um discípulo. E a realidade é que o amor tem que ser horizontal recomenda Riso.

Para o profissional, respeito é quando existe admiração no casal e ambas as partes têm a capacidade de reconhecer que o outro as inspira.

Quando você está com uma pessoa que você vai adorar como um semideus, você vai acabar dizendo "tenho que imitá-lo", copiá-lo, ser igual explica o psicólogo, que diz ainda que "se você respeita o seu parceiro, o que você vai dizer é 'ele me inspira' e criar a própria marca pessoal". Respeito é compreender que você é um sujeito, não um objeto e que, como disse Kant, "você é um fim em si mesmo e isso significa que não posso manipulá-lo ou explorá-lo". Como pessoa, você tem algo importante a dizer, que vale a pena ouvir conclui.

Veja também

SAÚDE Hospital de Câncer de Pernambuco comemora 78 anos com serviços de saúde em alusão ao Novembro Azul