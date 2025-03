A- A+

PERNAMBUCO Psicólogo é preso em Arcoverde suspeito de praticar crimes sexuais contra pacientes Prefeitura de Buíque, por meio de nota pública, repudiou os crimes, e afirmou que, assim que recebeu as acusações, exonerou o servidor

Um psicólogo de 28 anos foi preso em Arcoverde, Sertão de Pernambuco, suspeito de praticar crimes sexuais contra pacientes. Ele prestava atendimento na Secretaria Municipal de Saúde de Buíque.

O mandado de prisão, expedido pela Vara da Comarca de Arcoverde, foi cumprido pela Delegacia da Mulher da cidade.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homem foi encontrado numa residência na rua Francisco Leonardo Filho, no centro do município.

"Após realização dos procedimentos cabíveis, ele ficou à disposição da Justiça", completou a corporação, por meio de nota.

Não foram revelados à reportagem o teor dos crimes cometidos ou quantas denúncias chegaram à corporação.

Exoneração

A Prefeitura de Buíque, por meio de nota pública, repudiou os crimes e afirmou que, assim que recebeu as acusações, exonerou o servidor.

"A Secretaria de Saúde do Município vem por meio de nota, repudiar de forma veemente qualquer tipo de violência contra as mulheres, de modo que está sempre à disposição da população para prestar serviço de qualidade e humanizado", diz trecho da nota.

Ainda de acordo com a gestão municipal, o psicólogo, que prestava serviço no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da cidade, "não realizava atendimentos individualizados aos pacientes".

Segundo a secretaria, ele "desempenhava suas funções no setor administrativo e acompanhava atividades coletivas do referido Caps".

