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Autismo Psiquiatra aborda importância da conscientização sobre TEA em entrevista à Rádio Folha FM A médica Rosa Morais participou da conversa nesta sexta-feira (24)

Em meio ao mês mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Abril Azul, a médica psiquiatra Rosa Morais foi entrevistada pela Rádio Folha 96,7 FM nesta sexta-feira (24).

A especialista em infância e adolescência é pernambucana, mas reside em São Paulo. Sua passagem pelo Recife foi para participar da Jornada Pernambucana de Psiquiatria na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS).

Na palestra, a psiquiatra apresentou o "guia prático sobre o autismo", feito em parceria com o médico Erasmo Casella e outros profissionais da área. O trabalho tem a chancela da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil.

O guia apresenta quais os passos e aborda o impacto, epidemiologia, etiologia, clínica, sinais de alerta, como é feito o diagnóstico, além das comorbidades que vem junto com o TEA.

"Não serve somente para psiquiatras, mas também para as outras especialidades que não têm tanta familiaridade. Atualmente esses profissionais se deparam com o TEA no consultório e querem ter essa noção mais da clínica", explicou a psiquiatra Rosa Morais.

Na primeira metade do mês de abril, a médica Rosa Morais também esteve no Recife para participar da 4ª edição do Mães Diversas, Mães Reais". O evento reuniu mães atípicas, típicas e profissionais numa interação dentro de um espaço de escuta, acolhimento e construção coletiva na luta pela inclusão.

De acordo com a especialista, tanto os eventos voltados para mães e familiares quanto os destinados aos profissionais da área são fundamentais para uma maior visibilidade do tema.

"Na minha faculdade de medicina, na minha residência de pediatria, na minha residência de psiquiatria geral, eu praticamente não vi autismo. Isso foi há 25 anos. A gente tem uma mudança nisso, principalmente com esses eventos, que são fundamentais para conscientização", pontuou.

Aumento de casos

Com a maior percepção geral a respeito do tema, casos dentro do espectro estão aumentando no país.

A psiquiatra considera que esse número é cada vez maior devido à conscientização e mudança nos critérios de diagnóstico, que passaram a ser mais abrangentes.

Pacientes de grupos específicos que antes eram diagnosticados com deficiência intelectual passaram a ser enquadrados no espectro. O caso é semelhante para adultos, que antes não recebiam diagnóstico de TEA, e mulheres por apresentar uma característica de camuflagem.

"Muitos desses grupos que antes não tinham diagnóstico passaram a ter. Se a gente for verificar os números, a gente percebe que, naquele autismo de um nível de suporte maior, os dados não mudaram tanto, mas nesses outros grupos os números realmente cresceram", analisou a médica.

A médica pondera que há profissionais bons e ruins em todas as especialidades, o que gera algumas pessoas que não têm TEA recebendo o diagnóstico.

"Isso é minoria. Não pode ofuscar a importância do tema e a necessidade de se dar o diagnóstico, de se oferecer tratamento", concluiu.

Confira a entrevista completa:



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