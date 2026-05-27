A- A+

Caso Henry Borel Psiquiatra diz ao júri que Jairinho sentia satisfação ao causar sofrimento em criança Julgamento entrou no terceiro dia, nesta quarta-feira, com expectativa de depoimentos técnicos considerados centrais para acusação e defesa

Primeira testemunha ouvida no terceiro dia de julgamento da morte do menino Henry Borel — em que o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, e a mãe da criança Monique Medeiros são acusados do crime — foi o psiquiatra Rafael Bernardon. O profissional disse ao Conselho de Sentença que, após analisar os autos do processo, percebeu em Jairinho um comportamento que, em sua avaliação, indicaria satisfação ao causar sofrimento em crianças.

— Embora seja uma análise subjetiva minha, eu tive essa percepção e interpretação — afirmou o especialista, convocado pela acusação, durante questionamentos feitos pelo Ministério Público.

A declaração provocou reação imediata da defesa de Jairinho, que interrompeu a fala para ressaltar que a conclusão apresentada representava uma interpretação pessoal do psiquiatra.

Bernardon então reforçou que se tratava de uma avaliação baseada em sua leitura técnica do caso, destacando que aquela era a percepção que havia formado a partir dos elementos analisados. O depoimento do psiquiatra é o primeiro desta quarta-feira, terceiro dia do julgamento dos réus pela morte de Henry Borel, ocorrida em março de 2021.

Após a oitiva de Bernardon, ainda estão previstos os depoimentos do perito Luís Carlos Leal Prestes e da médica Maria Cristina de Souza Azevedo.

O julgamento ocorre no 2º Tribunal do Júri da Capital e já acumula mais de dois dias de sessões, marcadas por longos depoimentos, divergências entre acusação e defesa e sucessivos questionamentos sobre as provas produzidas durante a investigação.

Veja também