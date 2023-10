A- A+

Rio de Janeiro PSOL manifesta "profundo pesar e indignação" com execução de irmão de Sâmia Bomfim e colegas Presidente prestou solidariedade à deputada federal; secretário-executivo do Ministério da Justiça viaja ao Rio para se reunir com governo do estado

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) manifestou "profundo pesar e indignação" após a execução de médicos num quiosque da orla do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5). Uma das vítimas é Diego Ralf Bonfim, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim e cunhado do também deputado Glauber Braga.

Além de Diego, Marcos Andrade Corsato e Perseu Ribeiro de Almeida também foram executados. Os dois morreram na hora. O irmão de Sâmia chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um quarto homem, identificado como Daniel Sonnewend Proença, também foi ferido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra.

"Expressamos toda nossa solidariedade e apoio à deputada e à sua família, assim como aos familiares dos colegas de Diego. Exigimos às autoridades competentes que investiguem este crime de forma rigorosa e eficiente, para que os responsáveis sejam identificados e punidos de acordo com a lei", destacou o PSOL, em nota.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para lamentar a morte dos médicos e prestou solidariedade a Sâmia Bomfim e Glauber Braga.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou ter recebido a informação sobre o caso "com grande tristeza e indignação".

"As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de Ortopedia. Minha solidariedade aos familiares dos médicos e a deputada Sâmia Bomfim e ao deputado Glauber Braga. A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso", destacou Lula.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também prestou solidariedade a Sâmia.

"Começamos o dia com a triste notícia da execução do irmão da deputada Sâmia Bomfim e de outros dois médicos essa madrugada, no Rio de Janeiro. Que a polícia investigue a autoria e causas do crime, para elucidar se ele também tem alguma relação política. Deixo aqui meu abraço apertado, meus sentimentos e minha solidariedade à Sâmia e todos os familiares e amigos das vítimas", disse ela.

Outros políticos também fizeram postagens em suas redes sociais sobre o crime. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), do partido de Sâmia, além de prestar solidariedade à parlamentar, afirmou que "é preciso encontrar os responsáveis por esse crime brutal".

O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, pediu punição para os autores dos ataques.

Mais cedo, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal acompanhe as investigações do caso "em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais". Dino prestou solidariedade a Sâmia, Glauber e parentes e afirmou ter conversado com o governador Cláudio Castro sobre a ocorrência.

"Polícia Civil já realizando diligências investigatórias. Secretário Executivo do MJ, Ricardo Cappelli, irá ao Rio e reunirá com a direção da PF e com o governo do estado", disse o ministro, que anunciou estar indo para a Bahia reforçar ações da pasta no estado nordestino.

As vítimas estavam em um quiosque na orla, na Avenida Lúcio Costa, quando criminosos armados saíram de um carro e fizeram disparos contra o estabelecimento.

Os bandidos chegaram ao quiosque de carro. Eles pararam do outro lado da rua. Três deles, todos de preto, saltaram do automóvel. Logo em seguida começa uma correria no local. Após os disparos, os criminosos voltam para o carro e fogem. Toda a ação foi muito rápida, durando menos de um minuto.

A Polícia Militar informou que quando as equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) chegaram ao quiosque encontraram as vítimas sendo atendidas por agentes do Corpo de Bombeiros. De acordo com a PM, os policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos. O policiamento foi reforçado na região. A perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou uma perícia no local e assumiu a investigação das mortes.

